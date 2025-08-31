Correios podem grevar em setembro de 2025?

Funcionários dos Correios em várias partes do Brasil têm se mobilizado para fazer paralisações, o que está gerando uma onda de preocupação entre a população. Isso acontece porque a empresa, com sua presença em todo o território nacional, ainda é a principal responsável pelas entregas no país, lidando com milhões de pessoas todos os dias.

Recentemente, em agosto, algumas unidades dos Correios começaram a fazer greves por razões variadas. Isso afetou bastante a entrega de correspondências em diversas localidades. Por exemplo, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, os trabalhadores pararam suas atividades pedindo melhores condições de trabalho. Já no Centro de Distribuição Domiciliária de Hortências, que cuida das entregas em Gramado e Canela, houve protestos contra uma decisão da Superintendência Estadual dos Correios do Rio Grande do Sul.

É bom destacar, no entanto, que essas manifestações já terminaram e, até agora, não há notícias de uma paralisação geral ou de um novo plano de greve. Apesar disso, a crise que a empresa enfrenta continua e novas estratégias estão sendo analisadas para tentar melhorar a situação.

FINDECT busca maneiras de ajudar na recuperação dos Correios

Na semana passada, representantes da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FINDECT) estiveram em uma cerimônia que contou com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Durante o evento, a federação destacou a necessidade de um apoio mais forte do governo federal na recuperação dos Correios e na proteção dos trabalhadores. Eles também discutiram os riscos envolvendo um projeto que busca quebrar o monopólio postal, que está em tramitação no Congresso.

Na quinta-feira (28), a FINDECT se reuniu em Brasília com o presidente do SINTECT-SP para abordar tópicos como entrega unificada, necessidade de investimentos em tecnologia e condições de trabalho. As discussões tiveram foco em como tornar esses processos mais planejados e seguros, sempre respeitando os direitos e as condições de trabalho de todos os empregados.