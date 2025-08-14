CAOA Chery Tiggo 5x recebe atualização para enfrentar T-Cross e Creta

Após dar um up em seus SUVs maiores, a CAOA Chery começa a mostrar o que podemos esperar do Tiggo 5X, o SUV mais em conta da marca. Recentemente, um protótipo reestilizado foi flagrado em Sumaré, interior de São Paulo, e isso deixou os fãs de carros curiosos. A chegada desse modelo renovado está prevista para o primeiro semestre de 2026.

As mudanças no design seguem a tendência dos irmãos mais velhos, Tiggo 7 e Tiggo 8. Na frente, o Tiggo 5X vai ganhar faróis mais finos, agora com iluminação full LED, além de uma nova grade que vai chamar a atenção, com detalhes cromados e um acabamento em preto brilhante que se estende pelas laterais do para-choque. Também se pode esperar a troca das lanternas de neblina por luzes diurnas verticais, que estão super na moda. Na traseira, as lanternas ficarão interligadas por uma barra de LED, e a lateral terá uma falsa terceira janela, dando a sensação de que o carro é mais longo.

### Interior Modernizado

Lá dentro, a principal novidade deve ser um painel integrado, que junta as telas do quadro de instrumentos e da central multimídia em uma única peça. Com certeza, isso vai deixar o visual mais moderno e clean. O acabamento também deve receber melhorias, com itens como carregamento de celular por indução e bancos dianteiros com ajustes elétricos, afinal, conforto é tudo, não é mesmo?

Em relação à parte mecânica, a CAOA Chery parece estar seguindo a mesma receita de sucesso. O Tiggo 5X vai manter o motor 1.5 turbo flex de até 150 cv com etanol e 21,4 kgfm de torque, combinado a um câmbio CVT de nove marchas simuladas. Para quem busca mais tecnologia, as versões Pro Hybrid Max Drive continuarão com o 1.5 turbo, mas agora com um sistema híbrido leve de 48V, entregando até 160 cv e 25,5 kgfm.

### Linha 2026

Lançada recentemente, a linha 2026 trouxe algumas mudanças sutis para continuar chamando a atenção no mercado. A versão de entrada, a Sport, permanece com preços a partir de R$ 119.990 e agora conta com novas rodas de liga leve aro 18”, que são idênticas às das versões Pro. Essa atualização se faz necessária, especialmente com a chegada de novos concorrentes no mercado.

É bom lembrar que o Tiggo 5X Sport teve seus preços reduzidos em abril, o que o coloca de novo dentro dos critérios de isenção de impostos, ideal para quem busca um SUV com bom custo-benefício.

As versões Pro e Pro Hybrid Max Drive agora contam com uma nova central multimídia de 10,25” e uma interface mais moderna, além de conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. E o melhor: ambas têm assistente de voz, uma adição bacana para facilitar a vida na estrada.

Ainda produzido na fábrica da CAOA em Anápolis (GO), o Tiggo 5X já conquistou o coração dos brasileiros, com mais de 75 mil unidades vendidas desde seu lançamento. Quem sabe não é o carro que vai fazer você dar aquele giro no final de semana?