10 itens que você nunca deve colocar na máquina de lavar
Considerada uma das invenções mais práticas da nossa casa, a máquina de lavar revolucionou a forma como cuidamos das roupas. Com um simples toque de botão, ela alivia aquela tarefa que, convenhamos, pode ser bem cansativa. Mas, mesmo com essa facilidade, é bom ficar de olho: existem itens que definitivamente não devem ir para a máquina, pois podem não só se danificar, mas também prejudicar o funcionamento do aparelho.
Para evitar problemas e garantir que suas roupas saiam limpas e em boas condições, confira algumas coisas que você deve manter longe da lavadora:
Itens que não podem ser lavados na máquina
- Sutiãs: Especialmente os com aro, pois podem deformar durante a lavagem.
- Peças com rendas: O atrito na máquina pode desmanchar a renda e comprometer a elasticidade dos fios.
- Tecidos sintéticos: A agitação pode desgastar esses materiais, deixando-os com um aspecto ruim.
- Bichinhos de pelúcia: Podem perder as fibras e até mesmo seu enchimento pode se espalhar pela máquina.
- Almofadas: Suas costuras delicadas não suportam bem o processo de lavagem e podem se danificar.
- Blazers: Podem comprometer botões e zíperes, além de modificar a estrutura e a cor do tecido.
- Couro: O atrito pode causar danos irreversíveis em peças de couro.
- Tênis e sapatos: Mesmo os mais resistentes podem sofrer danos por causa da agitação.
- Chapéus: Centrifugar pode deformar chapéus e bonés, causando estragos.
- Peças de lã: Roupas feitas desse material estão em risco de encolher ou deformar na máquina.
O que pode ser lavado sem problemas?
Mesmo com essas restrições, dá para usar a máquina de lavar para uma boa parte do seu guarda-roupa, desde que você siga os ciclos adequados para cada tipo de peça. Aqui estão algumas que você pode lavar sem preocupação:
- Peças de vestuário: Roupas feitas de algodão, poliéster, linho e jeans são as mais seguras para a máquina.
- Roupas de cama: Lençóis, fronhas, edredons e cobertores ficam bem limpos, é só seguir as instruções na etiqueta.
- Toalhas: Lave as brancas e coloridas separadamente para evitar a mistura de cores.
- Itens domésticos: Roupas de cama dos pets, cortinas, mochilas e até esponjas de cozinha podem usar a máquina para uma boa higienização.
Agora que você já sabe o que evitar e o que pode usar na sua máquina, fica mais fácil garantir que suas roupas saiam limpas e conservadas!