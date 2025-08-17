Caoa Chery Tiggo 5x para PcD tem desconto de até R$ 14.160

O Caoa Chery Tiggo 5x está com condições especiais imperdíveis para o pessoal que se encaixa nas regras de PcD. Muita gente pode não saber, mas isso facilita bastante a compra desse SUV, que combina estilo e funcionalidade. Vamos lá!

Preços que fazem diferença

Na prática, quem optar pela versão Sport do Tiggo 5x, que normalmente custa R$ 119.990, vai pagar apenas R$ 105.830 se for PcD. Isso dá um desconto maneiro de R$ 14.160! Já a versão Pro, que tem um preço na casa dos R$ 134.990, fica em R$ 125.361 com a isenção, resultando em uma economia de R$ 9.629. Vale a pena conferir!

O que tem de novo no motor

As versões Sport e PRO vêm equipadas com um motor 1.5 turbo, desenvolvendo até 150 cv com etanol. Essa potência é bem-vinda, principalmente se você dirige em trechos mais exigentes, né? O torque de 21,4 kgfm garante que você não fique na mão em uma subida mais íngreme. A transmissão CVT simula até nove marchas, o que torna as trocas bem suaves, ideal para quem pega trânsito na cidade.

Equipamentos que impressionam

Agora, a versão Sport está ainda mais bacana. Ela ganhou rodas diamantadas de 18 polegadas, que dão um toque a mais de esportividade. E não para por aí! As versões superiores, como a PRO e a PRO Hybrid Max Drive, agora têm uma central multimídia de 10,25 polegadas, que se conecta ao smartphone via Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Quem já pegou um desvio de rota no trânsito vai entender como isso é prático!

Conforto e tecnologia

Uma adição bem interessante é o assistente de voz, que vem de série nas versões acima da Sport. Isso significa que você pode controlar o ar-condicionado e a música com comandos de voz, facilitando ainda mais a experiência ao volante, especialmente quando o trânsito aperta.

Resultados de vendas

Em julho, o Tiggo 5x teve um super desempenho de vendas, com 1.434 unidades comercializadas, um crescimento de 74,4% em relação a junho. Mesmo assim, ainda precisa correr para alcançar os líderes do mercado. Mas esses números mostram que o modelo realmente está agradando.

Dimensões e capacidade

Para quem está pensando em espaço, o Tiggo 5x mede 4,13 metros de comprimento, 1,83 m de largura e 1,67 m de altura, com um entre-eixos de 2,61 m. O porta-malas tem capacidade para 340 litros, um tamanho bem legal para viagens ou dias de compras.

Preços para PcD em agosto de 2025

Versões Preço antigo Preço atual Reajuste Sport R$ 119.990 R$ 105.830 R$ 14.160 Pro R$ 134.990 R$ 125.361 R$ 9.629

Então, se você está pensando em um SUV que faz valer o investimento, o Tiggo 5x merece uma olhada. Cada detalhe parece pensado para deixar a experiência de dirigir ainda mais prazerosa.