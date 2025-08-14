CAOA Chery Tiggo 5X é flagrado em testes com novo design

O Tiggo 5X, o SUV compacto que está na mira da CAOA Chery no Brasil, está passando por testes para uma nova versão que promete trazer um design renovado e mais modernidade. Recentemente, um protótipo camuflado foi flagrado em Sumaré (SP) — quem é apaixonado por carros sabe como esses flagras tiram o nosso fôlego!

Esse modelo, conhecido em outros lugares como Tiggo Cross ou Tiggo 4, vai adotar uma nova grade com um toque de sofisticação, trazendo acabamento em preto brilhante e faróis mais finos com iluminação full LED, que são sempre um charme quando estamos dirigindo à noite. E na parte traseira, as lanternas agora virão conectadas por uma barra de LED, dando aquele visual mais imponente.

Falando um pouco dos motores, as versões Sport e Pro vão continuar com o motor 1.5 turbo flex, oferecendo um bom desempenho com até 150 cv e um câmbio CVT que simula nove marchas. Para quem busca um pouco mais de potência, a versão Pro Hybrid Max Drive traz uma combinação bem interessante, com um sistema híbrido leve. Pena que as opções com câmbio automatizado de dupla embreagem ainda não devem chegar por aqui.

E, como a gente adora um carro bem equipado, o interior do Tiggo 5X promete não decepcionar. Espera-se que ele venha com um carregador de celular por indução, bancos dianteiros com ajustes elétricos e, pra quem viaja com a família, até aquecimento nos assentos traseiros. Detalhes como o painel digital integrado à central multimídia panorâmica e comandos de ar-condicionado sensíveis ao toque são toques que mostram que o comforto é prioridade.

Esse SUV é produzido em Anápolis (GO) desde 2019 e já acumulou mais de 75 mil unidades vendidas até março deste ano, se tornando um dos carros que realmente fazem a diferença nas vendas da marca, mesmo não superando o Tiggo 7.

Atualmente, a linha 2026 já passou por algumas melhorias. A versão Sport agora vem com rodas aro 18″ e continua com o preço de R$ 119.990, encaixando-se novamente nos incentivos fiscais para pessoas com deficiência. As versões Pro e Pro Hybrid Max Drive receberam uma central multimídia de 10,25″ com a praticidade do Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de um assistente de voz que deve facilitar a nossa vida no trânsito.

Com essa reestilização a ser lançada no primeiro semestre de 2026, a CAOA Chery quer garantir que o Tiggo 5X continue forte na disputa com outros SUVs compactos. E, na correria do dia a dia, cada detalhe conta!