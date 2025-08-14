Notícias

Hospitais brasileiros estão entre os melhores da América Latina

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 58 minutos atrás
2 minutos lidos
Hospitais brasileiros lideram ranking de melhores da América Latina
Hospitais brasileiros lideram ranking de melhores da América Latina

Existem muitos hospitais no Brasil que se destacam pela qualidade do atendimento e pelos equipamentos de ponta que utilizam. Sejam eles públicos ou privados, a excelência é uma marca registrada dessas instituições. Recentemente, a empresa IntelLat, que é especializada em análise de dados, decidiu colocar essa qualidade à prova e criou um ranking para identificar os melhores hospitais da América Latina.

Para elaborar a lista, foram analisados 61 hospitais que responderam a um questionário com mais de 160 perguntas sobre temas como segurança, gestão de pessoas e eficiência. No final, cinco hospitais brasileiros se destacaram na avaliação.

O Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo, liderou o ranking, alcançando quase a nota máxima. Logo atrás dele, o Hospital Sírio-Libanês também se destacou por seu excelente trabalho. Outros dois hospitais paulistanos que apareceram no ranking são o Hospital Nove de Julho e o Hospital Municipal Vila Santa Catarina, ocupando o 11º e o 16º lugar, respectivamente. Além disso, o Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, ficou em 4º lugar.

Melhores hospitais da América Latina: confira o ranking completo

A análise da IntelLat levou em conta mais de mil dados qualitativos e quantitativos dos hospitais selecionados. Apenas aqueles que obtiveram pelo menos 50% de desempenho em diversas áreas foram incluídos no ranking. A seguir, você confere a lista:

  1. Hospital Israelita Albert Einstein – Morumbi (São Paulo, Brasil) – 94,30
  2. Hospital Sírio-Libanês (São Paulo, Brasil) – 76,39
  3. Hospital Italiano (Buenos Aires, Argentina) – 75,56
  4. Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre, Brasil) – 72,01
  5. Hospital Alemán (Buenos Aires, Argentina) – 70,02
  6. Fundación Cardiovascular/Hospital Internacional (Bucaramanga, Colômbia) – 68,32
  7. Centro Médico ABC (Cidade do México, México) – 63,29
  8. Clínica Imbanaco (Cali, Colômbia) – 60,05
  9. Hospital Punta Pacífica (Cidade do Panamá, Panamá) – 59,20
  10. Hospital Clínica Bíblica (San José, Costa Rica) – 58,89
  11. Hospital Nove de Julho (São Paulo, Brasil) – 58,49
  12. Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín, Colômbia) – 58,22
  13. Hospital Zambrano Hellion – Tec Salud (San Pedro Garza García, México) – 56,85
  14. Clínica SOMER (Río Negro, Colômbia) – 53,58
  15. Hospital Metropolitano (Quito, Equador) – 51,02
  16. Hospital Municipal Vila Santa Catarina (São Paulo, Brasil) – 49,95
  17. Clínica San Pablo (Lima, Peru) – 49,41
  18. Clínica Las Américas (Medellín, Colômbia) – 49,23
  19. Fundación Hospital Infantil los Ángeles (Pasto, Colômbia) – 48,81
  20. Clínica Jesús del Norte (Lima, Peru)

Esses hospitais mostram que, tanto no Brasil quanto na América Latina, a busca pela excelência na saúde é um objetivo compartilhado.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 58 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Descubra Aiuruoca, na Serra da Mantiqueira, com trilhas, picos acima de 2 mil metros e cachoeiras impressionantes.

Cidade brasileira se destaca por trilhas e cachoeiras impressionantes

21 minutos atrás
Descubra a origem da bucha de parafuso e como guerras, fibras de juta e grandes inventores moldaram sua evolução.

A conexão entre juta, guerras mundiais e inventores renomados

58 minutos atrás
Como identificar Alzheimer precoce por mudanças de comportamento

Identificando o Alzheimer precoce por mudanças de comportamento

1 hora atrás
fóssil de caranguejo de 85 milhões de anos achado por brasileiros revela que o continente já foi um paraíso tropical – CPG Click Petroleo e Gas

Fóssil de caranguejo de 85 milhões de anos é encontrado no Brasil

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo