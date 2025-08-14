Hospitais brasileiros estão entre os melhores da América Latina

Existem muitos hospitais no Brasil que se destacam pela qualidade do atendimento e pelos equipamentos de ponta que utilizam. Sejam eles públicos ou privados, a excelência é uma marca registrada dessas instituições. Recentemente, a empresa IntelLat, que é especializada em análise de dados, decidiu colocar essa qualidade à prova e criou um ranking para identificar os melhores hospitais da América Latina.

Para elaborar a lista, foram analisados 61 hospitais que responderam a um questionário com mais de 160 perguntas sobre temas como segurança, gestão de pessoas e eficiência. No final, cinco hospitais brasileiros se destacaram na avaliação.

O Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo, liderou o ranking, alcançando quase a nota máxima. Logo atrás dele, o Hospital Sírio-Libanês também se destacou por seu excelente trabalho. Outros dois hospitais paulistanos que apareceram no ranking são o Hospital Nove de Julho e o Hospital Municipal Vila Santa Catarina, ocupando o 11º e o 16º lugar, respectivamente. Além disso, o Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, ficou em 4º lugar.

Melhores hospitais da América Latina: confira o ranking completo

A análise da IntelLat levou em conta mais de mil dados qualitativos e quantitativos dos hospitais selecionados. Apenas aqueles que obtiveram pelo menos 50% de desempenho em diversas áreas foram incluídos no ranking. A seguir, você confere a lista:

Hospital Israelita Albert Einstein – Morumbi (São Paulo, Brasil) – 94,30 Hospital Sírio-Libanês (São Paulo, Brasil) – 76,39 Hospital Italiano (Buenos Aires, Argentina) – 75,56 Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre, Brasil) – 72,01 Hospital Alemán (Buenos Aires, Argentina) – 70,02 Fundación Cardiovascular/Hospital Internacional (Bucaramanga, Colômbia) – 68,32 Centro Médico ABC (Cidade do México, México) – 63,29 Clínica Imbanaco (Cali, Colômbia) – 60,05 Hospital Punta Pacífica (Cidade do Panamá, Panamá) – 59,20 Hospital Clínica Bíblica (San José, Costa Rica) – 58,89 Hospital Nove de Julho (São Paulo, Brasil) – 58,49 Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín, Colômbia) – 58,22 Hospital Zambrano Hellion – Tec Salud (San Pedro Garza García, México) – 56,85 Clínica SOMER (Río Negro, Colômbia) – 53,58 Hospital Metropolitano (Quito, Equador) – 51,02 Hospital Municipal Vila Santa Catarina (São Paulo, Brasil) – 49,95 Clínica San Pablo (Lima, Peru) – 49,41 Clínica Las Américas (Medellín, Colômbia) – 49,23 Fundación Hospital Infantil los Ángeles (Pasto, Colômbia) – 48,81 Clínica Jesús del Norte (Lima, Peru)

Esses hospitais mostram que, tanto no Brasil quanto na América Latina, a busca pela excelência na saúde é um objetivo compartilhado.