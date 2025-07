Caoa Chery Tiggo 5X 2026 vem mais equipado e com preço estável

O CAOA Chery Tiggo 5X, um SUV que já conquistou seu espaço no Brasil, trouxe novidades interessantes para a linha 2026. Feito aqui desde 2019, ele tem se destacado pela acessibilidade e pela evolução em tecnologia. As mudanças mais visíveis estão na versão Sport, mas não se preocupe, os valores continuam os mesmos da linha anterior.

Falando da versão mais em conta, a Sport, com preço fixado em R$ 119.990, agora vem equipada com rodas de liga leve aro 18″. O novo design das rodas é o mesmo que o das versões PRO e dão um ar mais moderno ao carro. Um detalhe que vale mencionar é que, em abril, o preço do Tiggo 5X Sport foi reduzido, permitindo que pessoas com deficiência também possam aproveitar a isenção de impostos como o IPI e o ICMS.

## As Versões PRO e PRO Hybrid Max Drive

Partindo para as versões mais potentes, temos a PRO, que custa R$ 134.990, e a PRO Hybrid Max Drive, que fica em R$ 149.990. Ambas agora estão equipadas com uma central multimídia de 10,25”, com um visual atualizado e recursos que facilitam a vida, como conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, os usuários podem interagir com comandos de voz, um recurso muito prático, especialmente para quem é fã de tecnologia embarcada.

E não podemos esquecer dos itens de segurança, que geralmente são uma preocupação para quem passa muito tempo na estrada. Desde a versão Sport, você conta com 6 airbags, controle de estabilidade e até mesmo assistente de partida em rampa. Esses são detalhes que fazem toda a diferença, principalmente em manobras em subidas e descidas.

## Desempenho e Economia

No coração do Tiggo 5X, as versões Sport e PRO são movidas por um motor 1.5 turbo, oferecendo 147 cv com gasolina ou 150 cv com etanol. O torque se mantém em 21,4 kgfm, o que garante uma resposta rápida na hora de acelerar. A transmissão CVT com 9 marchas simuladas ajuda a suavizar as trocas, ideal para quem dirige muito em cidade. De acordo com o Inmetro, o modelo com etanol consome cerca de 6,9 km/l na cidade e 8,4 km/l na estrada. Com gasolina, esse número melhora bastante, chegando a 10 km/l na cidade e até 12,1 km/l na estrada.

E se você busca um toque a mais de eficiência, a versão PRO Hybrid Max Drive merece uma atenção especial. Com um sistema híbrido-leve de 48V, ela entrega 160 cv e torque de 25,5 kgfm. O consumo também é mais interessante, na casa de 11,4 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada com gasolina. Embora os números baixem quando o etanol é utilizado, ainda assim, é um bom desempenho para um SUV.

Em suma, o Tiggo 5X 2026 traz uma mistura atrativa de estilo, tecnologia e economia. Aproveite para dar uma volta no modelo e ver se ele encaixa no seu estilo de vida!