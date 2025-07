Avançar sinal vermelho à noite: é permitido?

A madrugada pode parecer um horário tranquilo para dirigir, especialmente com o trânsito mais leve. Entretanto, muitos motoristas ficam preocupados nessa faixa de horário. Essa preocupação vem da sensação de vulnerabilidade que locais vazios trazem, levando muitos a buscar formas de chegar mais rápido ao destino, como avançar o sinal vermelho.

Um ponto importante a se considerar é que essa prática é comum entre os condutores, que muitas vezes acreditam que nessas horas não enfrentam penalizações. Porém, isso não é verdade. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não faz distinção de horário, e a regra do artigo 208 continua válida, independentemente da quantidade de carros na pista.

Portanto, mesmo durante a madrugada, avançar o sinal vermelho pode resultar em uma multinha de R$ 293,47 e ainda adicionar sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Essa infração é classificada como gravíssima, o que reforça a importância de respeitar a sinalização.

Quando é possível avançar o sinal vermelho?

Em abril de 2021, o CTB trouxe uma nova regra que permite aos motoristas avançar o sinal vermelho para realizar conversões à direita, contanto que não haja proibições específicas para isso. É essencial ter atenção redobrada, especialmente em locais com grande circulação de pedestres.

Além dessa situação, se o motorista precisar avançar o sinal para dar passagem a viaturas ou ambulâncias, não será considerado infração. E se ocorrer uma autuação por essa razão, ainda há espaço para recorrer.

Outro ponto interessante é que um agente de trânsito pode autorizar a passagem, mesmo que o semáforo esteja vermelho. Nesse caso, as instruções verbais e gestuais do agente têm prioridade sobre a sinalização. Com isso, os motoristas podem seguir tranquilamente, sem medo de multas.

Portanto, mesmo nas horas mais calmas, a segurança e a obediência às regras de trânsito são essenciais.