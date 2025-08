CAOA Chery reduz preço do Tiggo 8 Pro em R$ 10 mil

A Caoa Chery acaba de anunciar uma ótima nova para os apaixonados por SUVs: o Tiggo 8 Pro Max Drive, a versão mais completa da linha, teve seu preço reduzido de R$ 199.990 para R$ 189.990. Um verdadeiro alívio de R$ 10 mil que, até onde vai a informação, é válido por tempo limitado. Se você estiver pensando em dar uma olhada, essa promoção está disponível em mais de 180 concessionárias em todo o Brasil. E pra quem não sabe, essa mudança também comemora os oito anos da parceria entre a Chery e o Grupo Caoa no Brasil.

Mas não é só festa. Essa redução de preço vem num momento em que novos concorrentes estão pipocando no mercado, especialmente os modelos híbridos. Um exemplo é o GWM Haval H6 HEV One, que estreou na casa dos R$ 199 mil. Essa nova versão é uma série especial limitada a 1.000 unidades, mas a marca já deixou em aberto que pode se tornar uma versão permanente.

Outro concorrente é o GAC GS4 Hybrid, que chegou com um preço similar de R$ 189.990. Enquanto isso, o Tiggo 8 Pro continua apostando em um robusto motor 1.6 turbo a gasolina, entregando 187 cv e um torque de 28,5 kgfm, combinado com um câmbio automatizado de dupla embreagem. Quem já pegou estrada com esse tipo de câmbio sabe como ele pode fazer a diferença para uma troca rápida e suave, especialmente naquela subida inesperada.

Na lista de equipamentos, o Tiggo 8 Pro não decepciona. Vem equipado com um painel digital de 12,3”, uma central multimídia do mesmo tamanho que aceita Android Auto e Apple CarPlay sem fio, um teto solar panorâmico que deixa o carro mais arejado e um som de qualidade com oito alto-falantes da Sony. Para a segurança, são seis airbags e um pacote de assistência ao condutor de nível 2, incluindo controle de cruzeiro adaptativo e alerta de mudança de faixa. Agora, dirigir em estrada ou em meio ao trânsito pesado fica mais tranquilo, não é mesmo?

Falando em dimensões, o Tiggo 8 Pro tem 4,72 m de comprimento, 1,86 m de largura e 1,70 m de altura, garantindo espaço suficiente para até sete passageiros. O porta-malas tem capacidade de 193 litros com os três bancos em uso, mas com a última fileira rebatida, você pode aumentar isso para até 889 litros. Um tanque de combustível de 51 litros também deixa você mais tranquilo para longas viagens, e a garantia de cinco anos sem limite de quilometragem é um baita bônus.

Entre janeiro e julho de 2025, mais de 9.000 unidades do Tiggo 8 Pro foram vendidas, representando um crescimento de 36% em comparação ao mesmo período do ano passado. Produzido em Anápolis (GO), é o maior SUV a combustão da Caoa Chery no país. Vale mencionar que a fábrica goiana está passando por atualizações significativas, dentro de um investimento de R$ 3 bilhões, que promete melhorar a linha de montagem e a logística.

Com todas essas novidades e um preço que ficou mais atraente, o Tiggo 8 Pro certamente merece sua atenção na hora de escolher um novo SUV.