Turistas escolhem parque de diversões superior à Disney e Universal

O parque Dollywood fica pertinho das deslumbrantes Montanhas Great Smoky, e quem deu vida a esse lugar maravilhoso foi a famosa cantora Dolly Parton. Se você está pensando em um destino para as férias em família, esse parque é uma opção incrível. Muitos turistas até dizem que a experiência lá pode ser ainda melhor do que em parques como Disney e Universal.

Em Dollywood, a diversão é garantida! Com uma variedade de montanhas-russas, brinquedos aquáticos e muito mais, não tem como ficar parado. E se você estiver planejando uma estadia, as acomodações são superconfortáveis, tornando a viagem completa e agradável.

Experiência surpreendente

Enquanto você desfruta do parque, as suítes têm varandas lindas, onde dá para relaxar depois de um dia cheio de aventuras. Também há piscinas, e a culinária é feita para agradar todos os paladares. Para facilitar a locomoção, o parque oferece transporte até as atrações, o que é ótimo, especialmente se você estiver com crianças.

Dollywood integra a natureza nas suas atrações. A montanha-russa Dragonflier e a Wildwood Tree são apenas algumas das opções emocionantes. Tem até um espaço dedicado a shows, além de áreas para os pequenos brincarem à vontade.

Se você curte brinquedos radicais, o Wildwood Grove promete uma velocidade de até 77 km/h em um percurso de 1 km, e dura cerca de dois minutos de pura adrenalina! Já o Splash Country é perfeito para quem quer se refrescar, oferecendo uma área de cerca de 141 mil m². E tem mais: um rio de 450 metros para você aproveitar durante o verão.

Na parte dos escorregadores, Dollywood tem uma piscina enorme de 2.322 m² e é o lar do RiverRush, o primeiro brinquedo aquático do Tennessee. Recentemente, o parque foi reconhecido com o prêmio Travelers’ Choice Best of the Best de 2025 no Tripadvisor, conquistando o primeiro lugar.

Desde sua inauguração em 1986, Dollywood atrai a atenção de famílias de todos os lugares. As opções de diversão são vastas, e muitos visitantes o consideram ainda melhor que a Disneylândia e a Universal Studios. Com tantas possibilidades, a experiência no parque é realmente única.