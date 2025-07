Caoa Chery reduz preço do Tiggo 7 para PcD em julho

Durante julho, o Caoa Chery Tiggo 7 vem com uma oferta incrível para quem possui algum tipo de deficiência. Através do programa de vendas diretas, a marca está oferecendo isenção total de IPI, o que resulta em descontos bastante significativos.

A versão Tiggo 7 Sport é um verdadeiro achado. Ela traz um excelente custo-benefício, oferecendo uma lista de equipamentos bem completa por um preço que rivaliza com modelos populares como o Fiat Pulse e o Volkswagen Tera. Se você está em busca de um SUV que não comprometa o bolso, essa pode ser uma ótima escolha.

O que esperar do Tiggo 7 Sport?

Nas concessionárias, os vendedores estão prontos para esclarecer qualquer dúvida sobre como adquirir o veículo, além de informações sobre prazos de entrega, opções de financiamento e todo o processo para o público PcD.

O preço normal do Tiggo 7 Sport é de R$ 139.990, mas com os descontos para PcD, ele cai para R$ 130.004. Isso significa uma economia de quase R$ 10 mil! Para quem busca algo ainda mais sofisticado, a versão Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE, cujo preço de tabela é R$ 174.990, fica por R$ 158.417 com a isenção, resultando em uma redução de R$ 16.573.

A concessionária Caoa Chery Moreira Guimarães confirmou esses preços, mas vale lembrar que eles podem variar conforme a região do Brasil.

Vale a pena considerar o motor

O Tiggo 7 Sport vem equipado com um motor 1.5 turbo flex, que entrega 150 cv de potência e 21,4 kgfm de torque, tudo isso combinado com um câmbio automático de 9 marchas. Para quem quer algo mais inovador, o Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive traz um motor híbrido leve de 48V que, embora não mova o carro por si só, ajuda a economizar combustível e diminuir a emissão de poluentes, entregando 160 cv e 25,5 kgfm de torque.

Vendas em alta, mas ainda atrás da concorrência

Até o dia 17 de julho de 2025, o Tiggo 7 teve 1.894 unidades vendidas, representando um crescimento de 29% em relação a junho. No entanto, o modelo ainda está atrás de competidores como o Toyota Corolla Cross, que vendeu 3.443 unidades (+14,2%), e o Jeep Compass, com 2.407 emplacamentos.

A nova versão Sport é responsável por aproximadamente 95% das vendas do Tiggo 7, enquanto as versões Pro Max Drive e Pro Hybrid Max Drive ocupam os 5% restantes. É notável como essa nova configuração tem conquistado o mercado!

Comparativo de preços para PcD em julho de 2025

Configuração Preço de tabela Preço para PcD Descontos Tiggo 7 Sport R$ 139.990,00 R$ 130.004,00 R$ 9.986,00 Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE R$ 174.990,00 R$ 158.417,00 R$ 16.573,00

O Tiggo 7 é uma opção que vale a pena considerar, especialmente neste mês com as condições especiais. Se você é apaixonado por carros e busca um bom SUV sem comprometer a grana, pode ser a hora certa de dar uma voltinha e conferir!