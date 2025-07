Prêmio acumula e chega a R$ 1,4 milhão; confira resultado

O último sorteio da Quina resultou em várias apostas premiadas. Ao todo, 32 apostas conseguiram acertar quatro números e cada uma delas recebeu R$ 8.359,52. Além disso, 2.647 apostas conseguiram acertar três números, garantindo um prêmio de R$ 96,24 para cada uma. Por fim, 57.812 apostas que acertaram dois números também foram contempladas, com um prêmio total de R$ 4,40 cada.

Para aqueles que desejam participar do próximo sorteio, é importante saber que é possível escolher entre cinco a quinze números, selecionando-os de um total de 80 opções disponíveis. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio. Portanto, as lotéricas autorizadas e o site oficial da Caixa Econômica Federal aceitam apostas até as 19h, no horário de Brasília, no dia do sorteio.

O valor da aposta mínima na Quina é de R$ 3, correspondente à escolha de cinco números. Para quem optar por jogar com o máximo de quinze números, o custo da aposta pode ultrapassar R$ 9 mil. A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil, atraindo muitos apostadores em busca de prêmios significativos.