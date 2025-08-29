Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme saem da Dança dos Famosos

Na quinta-feira, 28 de agosto, os Estúdios Globo tiveram um dia agitado com a repescagem da atual temporada da “Dança dos Famosos”, que é parte do programa “Domingão com Huck”. Durante essa fase, os participantes eliminados tiveram a chance de se apresentar novamente. Entretanto, duas figuras conhecidas da televisão brasileira, Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme, não conseguiram avançar na competição e foram eliminadas de forma definitiva. Essa informação foi confirmada por uma jornalista do setor.

A competição desta semana teve como tema o rock, que exigiu tanto resistência quanto atitude dos dançarinos. Apesar do esforço e do apoio do público presente, Cátia e Fernanda não conseguiram as notas necessárias para continuar na disputa. As gravações ocorreram durante todo o dia nos estúdios e o programa será exibido neste domingo.

A fase de repescagem é uma das mais emocionantes da atração, pois dá a oportunidade de voltar à competição para aqueles que já foram eliminados. No entanto, essa vez, o sonho da vitória acabou para as duas artistas.

No domingo, a Globo e a Record estarão em uma disputa direta por audiência. Enquanto a Globo aposta na emocionante repescagem da “Dança dos Famosos”, a Record trará um dos maiores clássicos do futebol brasileiro: o jogo entre Corinthians e Palmeiras, que faz parte da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida ao vivo da Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 18h, com narração de Cleber Machado e comentários de Dodô e Maurício Noriega. A cobertura do jogo será reforçada com a presença de Bruno Laurence no estádio e dos repórteres Paloma Tocci, Pedro Ramiro e Duda Gonçalves, que trarão informações em tempo real da beira do campo. Além disso, a partida estará disponível no site da Record e também no serviço de streaming RecordPlus.

A emissora Globo apresentará o “Domingão com Huck” em duas partes: a primeira às 14h30 e a segunda às 18h. Essa estratégia se deve ao fato de que, historicamente, jogos clássicos costumam atrair uma grande audiência, superando frequentemente os programas de entretenimento. Apesar disso, a emissora aposta na popularidade do quadro de dança para tentar manter a disputa acirrada.