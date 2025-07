calendário de pagamento já está em vigor

Com a metade do ano chegando, já estamos pensando no licenciamento dos veículos em São Paulo para 2025. Se você tem um carro com placas que terminam em 1 ou 2, a hora de regularizar está chegando: precisa quitar até o fim de julho para evitar multas. Em agosto, será a vez dos veículos com placas terminadas em 3 e 4, e assim por diante. Por isso, é bom ficar de olho no seu calendário!

Até o final de junho, o Detran-SP já havia licenciado cerca de 7,9 milhões de veículos nesse sistema. Mas ainda restam cerca de 21,9 milhões para regularizar nos próximos meses. Isso inclui tudo: carros, motos, caminhões e ônibus. Se você dirige muito pela cidade, sabe como estar com a documentação em dia é essencial.

Valor do licenciamento em 2025

E quanto custa para licenciar seu veículo este ano? O valor fixado é de R$ 167,74, com um aumento de 4,69% em relação ao ano passado. Esse valor vale para todas as categorias de veículos. E uma boa notícia: não temos mais a cobrança do seguro DPVAT desde 2021, então a taxa é mais leve.

Mas atenção: para licenciar, você precisa ter o IPVA 2025 em dia, além de quaisquer multas de trânsito. Somente depois disso é que conseguirá emitir o CRLV-e, que é a versão digital do seu documento de licenciamento. Não dá para sair rodando sem essa documentação em ordem, não é mesmo?

O que acontece se não pagar o licenciamento

Rodar com o licenciamento vencido é um baita problema. É uma infração gravíssima, resultando em uma multa de R$ 293,47, além de sete pontos na CNH e a apreensão do veículo. O carro vai parar em um pátio credenciado, e ninguém quer passar por isso.

Porém, se você acaba nessa situação, não se preocupe. O Detran-SP lançou um serviço chamado LIVE (Liberação Instantânea de Veículos). Se seu carro for apreendido, dá para fazer toda a regularização online com login na conta gov.br. É só ver o que precisa ser pago, quitar via PIX e, em poucas horas, você recebe a liberação na hora. Antes, isso podia demorar até dois dias; agora, você resolve tudo em minutos. Prático, né?

Como fazer o licenciamento

Para fazer o licenciamento, o primeiro passo é quitar o IPVA e qualquer multa. Depois, você pode quitar o seguro pelo internet banking, nos bancos habilitados ou pelo site do Detran-SP. Quando o pagamento é confirmado, o CRLV-e é disponibilizado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Assim, você pode salvar no celular ou imprimir e levar com você.

E para facilitar ainda mais, o app do Detran-SP também te ajuda a acompanhar pendências, verificar multas e acessar informações do veículo. Ter tudo na palma da mão torna o processo de regularização muito mais tranquilo. Afinal, ninguém quer ter problemas ao volante, certo?