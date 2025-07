Festival Sabores da Terra destaca a culinária caipira em SP

A 37ª edição do Festival Itinerante de Cultura Caipira Sabores da Terra acontece no Parque Ecológico Prefeito Dr. Clain Ferrari, em Indaiatuba, São Paulo, nos dois primeiros finais de semana de julho. O evento será realizado nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de julho, e a entrada é gratuita.

Esse festival é uma grande celebração da cultura caipira, apresentando uma rica variedade de atrações, incluindo gastronomia, shows musicais e atividades culturais organizadas em áreas temáticas. Ao todo, o público pode conferir 60 operações, sendo 20 delas de pequenos produtores e artesãos da região.

Os visitantes terão a oportunidade de experimentar diversos quitutes tradicionais, como costela fogo de chão, torresmo crocante, arroz de costela, além de opções como hot dog, hamburgueres, acarajé, batata frita, coxinhas, crepes, pastel, pizza, tapioca e yakissoba. Para a sobremesa, a Alameda do Açúcar oferece doces artesanais, canolli, gelato, churros, cocadas, merengues, milkshake, pipoca e açaí. Uma área especial é dedicada a produtos de chocolate, onde é possível encontrar fondue, maçã do amor, crepes doces recheados, buble waffle, trufas e brigadeiros.

A programação cultural do festival promete atrair diversas faixas etárias, com 26 apresentações de shows, dança e teatro. Dentre os destaques, estão as cantoras Camila Morais e Raquel, um tributo à famosa artista Alcione, o grupo Monallizza, que homenageia Tim Maia, e o Queen Music Tribute, que se apresenta no Dia do Rock.

Para quem gosta de bebidas, o festival oferece uma ampla seleção, incluindo chopes, caipirinhas, quentão, drinques especiais, sucos naturais, caldo de cana e vinhos, que podem ser consumidos no local ou levados para casa.

As crianças também têm um espaço dedicado, com brinquedos infláveis, jumping, tiro ao alvo e pesca, garantindo diversão para toda a família.

Programação Cultural

Sexta-feira, 4 de julho:

18h – Abertura oficial

19h – Acoustic 4

20h – Soul Boogie Orquestra

Sábado, 5 de julho:

12h – Apresentações de Danças

13h – Teatro: “Quando o Amor Chegar”

14h – Somamona

16h – Old Chevy

18h – Camila Morais & Raquel

20h – O Marron – Alcione Cover

Domingo, 6 de julho:

12h – Banda Jovem

13h – Big Band CMVL

14h – Lado B

16h – La Plata

18h – Banda Brexó

20h – Forró Maria Lua

Sexta-feira, 11 de julho:

18h – Tavinho Rezende

20h – Banda Monallizza – Tributo a Tim Maia

Sábado, 12 de julho:

12h – Four Samba

14h – Cizara

16h – Davi & Luan

18h – Felipe Delafiori

20h – Gambia Rock

Domingo, 13 de julho:

12h – Orquestra de Viola de Valinhos

13h – Momento da Fé

14h – Banda AB Rock

16h – Radiola

18h – A2 Rock

20h – Queen Music Tribute – Dia do Rock

Serviço

Quando? Às sextas, dias 4 e 11 de julho, das 17h às 22h; aos sábados, dias 5 e 12 de julho, e aos domingos, dias 6 e 13 de julho, das 12h às 22h.

Às sextas, dias 4 e 11 de julho, das 17h às 22h; aos sábados, dias 5 e 12 de julho, e aos domingos, dias 6 e 13 de julho, das 12h às 22h. Onde? Parque Ecológico Prefeito Dr. Clain Ferrari, localizado na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, Chácara Areal, Indaiatuba-SP.

Parque Ecológico Prefeito Dr. Clain Ferrari, localizado na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, Chácara Areal, Indaiatuba-SP. Quanto custa? Entrada gratuita.

Venha aproveitar um dos eventos mais esperados do ano e celebrar a rica cultura caipira com sua família e amigos!