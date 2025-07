Cadillac se prepara para lançamento de Optiq, Lyriq e Vistiq no Brasil

A Cadillac está prestes a ganhar as ruas brasileiras! Com a General Motors (GM) à frente da operação, a marca de luxo está ouvindo o público e planejando sua chegada. E olha, a Cadillac já tem um pezinho no automobilismo, o que vai ajudar a dar um gás nesse processo. Recentemente, estivemos em Detroit e depois nas 6 Horas de São Paulo da WEC para entender o que vem por aí.

A história começou em 2021, com o lançamento do Lyriq, um SUV elétrico que promete revolucionar as estradas. Em um evento no GM Tech Center, os executivos contaram que 2025 será um ano crucial: eles querem se tornar um dos três maiores no segmento de elétricos de luxo nos EUA. A ideia é expandir a linha de elétricos e atrair consumidores mais jovens, das gerações X, Y e Z. Até 2030, a meta é ser líder em tecnologia e inovação.

Nos EUA, os números falam por si só. No primeiro semestre de 2025, a Cadillac registrou um crescimento de 37% em vendas, o melhor market share desde 2014. O Escalade, seja na versão elétrica ou a combustão, também bateu recordes. No mundo todo, as vendas de veículos elétricos estão em alta. Modelos como XT5 e o próprio Lyriq estão se destacando, especialmente na Europa, onde o Lyriq é um sucesso absoluto na França e conquistou o título de “Carro do Ano” na Alemanha.

### A Plataforma Ultium

Aqui no Brasil, a plataforma Ultium já está presente em alguns modelos Chevrolet, como o Blazer EV e o Equinox EV. Essa plataforma é super versátil e também dá vida a modelos da Cadillac, como o Lyriq, Optiq, Vistiq e o luxuoso Celestiq, que é feito quase artesanalmente. Você entende a vibe, né? São carros que combinam a sofisticação com a tecnologia de ponta.

### Modelos em Destaque

O Escalade IQ é uma verdadeira nave, com 5,69 metros de comprimento. Embora seja imenso e ideal para as largas avenidas dos EUA, o foco da Cadillac para o Brasil será em outros modelos, como o Optiq, Lyriq e Vistiq. E sim, a marca está tão interessada em expandir que já planejou versões com volante à direita para atender mercados como Japão e Austrália.

No Brasil, já é possível avistar o Optiq e o Lyriq circulando sem disfarces. Inclusive, vimos algumas unidades lindas no Autódromo de Interlagos, onde serviram como transfers elegantes para os sortudos que participaram das clínicas na FIA WEC.

### Estilo e Público

O Optiq se destacou com uma cor vibrante, quase laranja, que chama atenção. É uma estratégia para atrair um público mais jovem. Já o Lyriq, com um visual elegante, apostou em cores mais discretas, como prata e cinza, para conquistar quem prefere um estilo mais clássico.

E não podemos esquecer do Vistiq, que será o SUV maior da Cadillac por aqui, com 5,22 metros de comprimento e opção de 6 ou 7 lugares. Um tamanho considerável, mas ainda menor que o Escalade IQ.

### Conexão com o Automobilismo

A chegada da Cadillac ao Brasil será reforçada pela sua presença no automobilismo. Em 2026, a marca vai se estrear na Fórmula 1. Historicamente, a Cadillac é sinônimo de inovação e tem usado as corridas como um trampolim para seus desenvolvimentos. O carro que está competindo na WEC, o V-Series.R, é uma combinação poderosa de um motor V8 de 5,5 litros e um propulsor elétrico, entregando uma performance impressionante.

### Experiência Única

A GM ainda está definindo como será a experiência Cadillac no Brasil. O que se sabe é que a ideia é criar algo bem diferente do que vemos na Chevrolet, algo que realmente refletem a exclusividade da marca.

Com lançamentos previstos para 2026, a expectativa é grande. Enquanto isso, a GM já apresentou suas novidades para este ano, como os novos Onix e Tracker, preparando o terreno para a chegada dos carros de luxo.