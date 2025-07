números consolidados de 16/07/2025 são divulgados

Benjamin Back, apresentador do programa Arena SBT, adotou uma estratégia ousada ao trazer de volta a atração conhecida como “Banheira do Gugu”. No entanto, essa escolha não agradou ao público, o que resultou em uma queda no número de telespectadores do programa.

Enquanto isso, as novelas da Globo também estão enfrentando dificuldades. A reprise de Vale Tudo registrou sua pior audiência em duas semanas, indicando uma tendência de afastamento dos telespectadores. Em contrapartida, Paulo, o Apóstolo se manteve estável, ocupando a terceira posição entre os programas mais assistidos.

No SBT, a novela A Usurpadora tem sido editada, com capítulos sendo cortados, o que parece ter contribuído para a perda de espectadores na fase final da história.

A seguir, apresentamos os números de audiência referentes à quarta-feira, 16 de julho de 2025, na Grande São Paulo:

Audiências Consolidadas:

Hora Um: 3,7

3,7 Bom Dia SP: 7,6

7,6 Bom Dia Brasil: 8,1

8,1 Encontro com Patrícia Poeta: 6,3

6,3 Mais Você: 6,3

6,3 SP1: 8,4

8,4 Globo Esporte: 8,5

8,5 Jornal Hoje: 9,9

9,9 Edição Especial: História de Amor: 11,6

11,6 Sessão da Tarde: A Fabulosa Gilly Hopkins: 9,7

9,7 SPTV: 10,9

10,9 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 14,2

14,2 Êta Mundo Melhor!: 17,2

17,2 SP2: 19,3

19,3 Dona de Mim: 19,2

19,2 Jornal Nacional: 19,4

19,4 Vale Tudo: 21,5

21,5 Brasileirão: Red Bull Bragantino x São Paulo: 16,8

16,8 Segue o Jogo: 11,7

11,7 Avisa Lá Que Eu Vou: 7,6

7,6 Jornal da Globo: 5,6

5,6 Conversa com Bial: 4,7

4,7 Dona de Mim (reapresentação): 3,8

3,8 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Audiências do SBT:

SBT Manhã: 1,6

1,6 Bom Dia Esperança: 1,9

1,9 SBT Manhã 2ª Edição: 2,1

2,1 Bom Dia & Cia: 1,6

1,6 Primeiro Impacto: 2,4

2,4 Alô Você: 2,5

2,5 Chaves: 2,9

2,9 A Caverna Encantada: 2,5

2,5 A Usurpadora: 2,8

2,8 Fofocalizando: 3,2

3,2 Meu Amor das Estrelas: 2,3

2,3 Tá na Hora: 2,4

2,4 SBT Brasil: 3,1

3,1 As Filhas da Senhora Garcia: 3,9

3,9 Chaves (réplica): 4,0

4,0 Programa do Ratinho: 3,9

3,9 Arena SBT: 1,6

1,6 The Noite: 1,5

Esses dados refletem a atual situação das programações nas emissoras brasileiras e são indicativos das preferências e hábitos de consumo dos telespectadores na região. É importante ressaltar que, em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma métrica valiosa para o mercado publicitário.