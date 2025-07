Cadillac Lyriq e Optiq chegam ao Brasil antes da marca

A General Motors está dando passos interessantes para expandir sua presença no Brasil além da Chevrolet.Recentemente, abriram um perfil no Instagram, o @generalmotorsbrasil, e isso deixou muita gente curiosa. Agora, durante a WEC, o famoso campeonato mundial de endurance, dois modelos da Cadillac já apareceram por aqui, já com placas brasileiras!

Os elétricos Lyriq e Optiq estão em exibição no evento e representam um teste para ver como o público brasileiro reage a essa nova proposta. Embora ainda não tenha uma confirmação oficial, tudo indica que a marca de luxo deve chegar ao Brasil em breve.

### Aposta em Elétricos

Uma coisa que já está clara é que a Cadillac fará uma entrada no mercado brasileiro totalmente focada em veículos elétricos. Com modelos icônicos como o Escalade que, apesar de importados, têm uma certa popularidade, a marca agora quer apostar nos SUVs elétricos Lyriq e Optiq. Ambos usam a plataforma Ultium, a mesma que a gente já viu nos Chevrolet Blazer EV e Equinox EV.

O Optiq, que já está sendo montado lá no México, tem um tamanho bem respeitável: 4.822 mm de comprimento e 2.954 mm de entre-eixos, igualzinho ao Equinox EV. E com dois motores elétricos, um em cada eixo, o bicho entrega 304 cv. Com sua bateria de 85 kWh, esse SUV promete uma autonomia de até 486 km, o que é bem legal para quem pega estradas longas.

### O Poder do Lyriq

Agora, se você curte um carro que chama atenção, o Lyriq pode ser a escolha. Ele é um pouco maior, com 4.996 mm de comprimento e 3.094 mm de entre-eixos, e vira a chave para o luxo. Produzido nos Estados Unidos, o Lyriq chega com potência de 522 cv e seu alcance é de 513 km com uma bateria de 102 kWh. Imagine só dirigir um carro desses, desfrutando do conforto e da tecnologia!

Com essa nova fase, a Cadillac promete trazer uma experiência nova para os motoristas brasileiros. Enquanto você dirige para o trabalho ou para uma viagem de fim de semana, vai encontrar novidades no mundo dos elétricos que ainda vão surpreender muita gente. E, quem sabe, logo você não vê um desses passando na rua?