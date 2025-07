Kids On The Rock traz seis dias de arte e diversão para crianças

Kids On The Rock: Festival Infantil Chega a Brasília em Julho

De 22 a 27 de julho, Brasília receberá a primeira edição do festival Kids On The Rock, uma iniciativa da produtora Casa de Fulô. O evento foi criado para ser um espaço de arte, criatividade e convivência para famílias, oferecendo uma programação animada e diversificada para crianças.

Durante seis dias, o festival contará com várias atrações que prometem entreter e educar os pequenos. Entre os destaques está o espetáculo "Música de Brinquedo", do conhecido grupo Pato Fu, que será apresentado em parceria com o Teatro de Bonecos Giramundo. Outro evento imperdível é a versão infantil d’O Teatro Mágico, com o show inédito "A Primeira Cabeça na Lua". A banda Pequeno Cidadão também estará presente com o show interativo "Vem Dançar". Além dessas, o público poderá desfrutar das apresentações da acrobática Intrépida Trupe, do musical "Tudo Quanto É Coisa da Farra dos Brinquedos" e do Circo Teatro Udi Grudi.

O festival irá além do teatro e ocupará as áreas externas da Caixa Cultural, criando um ambiente atrativo para as crianças e suas famílias. Entre as atividades ao ar livre, estarão disponíveis brinquedos infláveis, uma feira gastronômica e o Parque de Aventuras Radical Kids, que oferecerá tirolesa, slackline e parede de escalada. Uma tenda especial será dedicada a oficinas que incentivam a expressão artística e a consciência ambiental. As crianças poderão participar de atividades como maracatu, construção de instrumentos, cultivo de horta orgânica, danças, teatro, capoeira e acrobacias.

Anamaria Rigotto, uma das idealizadoras do evento, explica que a proposta é proporcionar experiências cuidadosamente pensadas para despertar a curiosidade das crianças. “Cada atração foi escolhida com muito carinho, levando em conta o que os pequenos mais gostariam de vivenciar e aprender”, comenta. Ela menciona sua filha, Maria Flor, como fonte de inspiração para a programação, enfatizando a necessidade de um festival infantil de qualidade em Brasília.

Além de entreter, o Kids On The Rock também busca reforçar valores como sustentabilidade, criatividade e cidadania. O festival contará com a colaboração do projeto Caixa Gente Arteira, oferecendo 15 oficinas gratuitas, garantindo maior acesso e inclusão. “Brasília precisava de um festival que unisse arte de qualidade e preços acessíveis, além de oferecer atividades ao ar livre para todas as idades”, completa Anamaria.

A expectativa é que o Kids On The Rock se torne uma referência cultural durante as férias de julho em Brasília, unindo diferentes linguagens artísticas e reconhecendo o brincar como uma experiência essencial para o crescimento saudável das crianças.

As atividades acontecerão no teatro e nas áreas externas da Caixa Cultural, localizada no Setor Bancário Sul, quadra 4, Asa Sul. As vendas de ingressos começam no dia 19 de julho, às 9h, na bilheteria física e às 13h no site da Bilheteira Cultural.