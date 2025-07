C3 Aircross Feel T200 com desconto de R$ 18,9 mil em comparação ao Pulse

O Citroën C3 Aircross na versão Feel T200 está com uma oferta imperdível para o mês de julho, especialmente para quem se encaixa nas condições de compra de vendas diretas para PcD. O que realmente chama a atenção nesse modelo é o seu espaço: ele acomoda até 7 ocupantes, perfeito para quem viaja em família ou com os amigos. E a cereja do bolo? A isenção total de IPI e um bônus de fábrica.

Se você conferir o preço de tabela, a versão Feel T200 CVT, com capacidade para sete pessoas, sai por R$ 122.400. Mas, a grande vantagem para a galera do PcD é que esse valor pode cair para R$ 103.482, um baita desconto de R$ 18.918! A Citroën ainda alerta que esses preços podem variar com a região, então é sempre bom consultar a concessionária mais próxima.

Além do desconto, as concessionárias estão dispostas a oferecer um suporte especial para os clientes PcD. Isso inclui ajudar com a burocracia, explicar prazos de entrega e até apresentar opções de financiamento que são exclusivas para esse público.

Para a gente que conhece o mercado, vale destacar que o Fiat Pulse 2026 começa na faixa de R$ 98.990 na versão Drive manual e pode chegar a R$ 157.990 na esportiva Abarth Turbo 270 com câmbio automático. Mas aqui vai um detalhe: o Pulse é um pouco menor e leva menos passageiros, enquanto o C3 Aircross é um “caminhão” em comparação, capaz de levar sete pessoas com conforto. E não podemos esquecer: o Aircross conta com motor turbo, enquanto as versões de entrada do Pulse ainda usam motor aspirado.

O motor do Citroën C3 Aircross Feel Pack Turbo é um 1.0 turbo da Stellantis, entregando até 130 cv e um torque de 20,4 kgfm, sempre com um câmbio automático de sete marchas. Com essa motorização, você sente que o carro “desliza” na estrada, perfeito para quem não dispensa um bom desempenho.

Falando sobre vendas, a Chevrolet Spin foi a campeã em junho de 2025, emplacando 1.975 unidades, enquanto o Citroën C3 Aircross vendeu apenas 636 unidades no mesmo período. Já entre os outros modelos de sete lugares, o Jeep Commander e a Toyota SW4 também superaram o Aircross nas vendas.

O C3 Aircross Feel T200 vem equipado com uma série de itens interessantes: são 2 airbags frontais, um painel com acabamento cinza, sistema de som com 6 alto-falantes e ar-condicionado manual. Os bancos em tecido trazem conforto, e ainda há espaço para cadeirinhas infantis com as fixações Isofix e Top Tether.

Outros detalhes que fazem a diferença incluem direção elétrica com ajuste de altura, luzes diurnas em LED, e até o monitoramento de pressão dos pneus. O porta-malas tem iluminação e o painel digital de 3,5” traz um toque moderno ao interior do carro.

E a cereja do bolo? As rodas de aço aro 16” e os vidros elétricos com função one touch — quem já pegou um trânsito mais pesado sabe como isso pode facilitar a vida, né?

Em resumo, o Citroën C3 Aircross promete um combo de conforto, espaço e economia, especialmente se você se encaixa nas condições de PcD. Vale a pena dar uma olhada mais de perto!