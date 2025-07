Pão velho se torna crocante com este truque simples

Reaquecer pão congelado na airfryer virou uma solução prática e eficiente para “ressuscitar” aquele pão que ficou esquecido no freezer. Ao contrário do micro-ondas, que pode deixar o pão muito mole, e do forno tradicional, que demora a aquecer, a airfryer se destaca por ser rápida e consumir menos energia. Com seu sistema de circulação de ar quente, ela proporciona uma crocância por fora e um miolo macio por dentro.

### Método para pão crocante na airfryer

Antes de começar, é importante pré-aquecer a sua airfryer a cerca de 100 °C. Esse passo é essencial para que o calor se espalhe de maneira uniforme pelo pão. Coloque o pão no cesto da fritadeira, mas não empilhe, para que o ar quente circule bem ao redor dele. Programe para funcionar em uma temperatura baixa inicialmente e fique de olho por uns 10 minutos; o tempo pode variar dependendo do tamanho do pão.

### Ajustes para a crocância

À medida que o pão vai descongelando, você pode aumentar a temperatura para 180 °C. Esse ajuste é fundamental para garantir uma crosta bem crocante, sem perder a umidade que deixa o miolo macio. Uma dica muito útil é umedecer levemente o pão antes de colocá-lo na airfryer. Esse truque ajuda a evitar que ele resseque demais enquanto aquece.

Reaquecer pão congelado na airfryer é uma excelente maneira de manter a textura e o sabor que todos amam. Essa técnica não só melhora a experiência na hora de comer, mas também economiza tempo e energia, tornando o seu dia a dia na cozinha mais prático.