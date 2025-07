BYD Song Pro 2026 ganha ADAS avançado e nova cor preta

O BYD Song Pro, um dos SUVs plug-in mais acessíveis do Brasil, chega em sua versão 2026 cheio de novidades. Com novas cores e equipamentos, ele mantém as duas versões que tanto agradam: a GL e a GS. Assim, mesmo com o burburinho da imprensa, nada muda nesse aspecto.

Esse SUV se posiciona bem entre o sedã King e o Song Plus, destacando-se pelo seu sistema híbrido plug-in. Ele faz frente a modelos populares como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e VW Taos. Para quem adora dirigir em ruas ou estradas, esse modelo promete uma experiência interessante.

A grande sacada dessa linha 2026 é a redução no preço da versão GS, que passa de R$ 204.800 para R$ 199.990. Já a versão de entrada, a GL, estará disponível por R$ 189.990. Olhando para os equipamentos, a GS agora sai de fábrica com um pacotão de tecnologia de assistência ao motorista, incluindo piloto automático adaptativo, assistência de permanência em faixa e até frenagem de emergência. Isso sim é um alívio em viagens longas ou naquelas corridas apressadas no dia a dia.

Na parte externa, a novidade é a inclusão da cor preta, que com certeza vai fazer sucesso entre aqueles que gostam de um visual mais sóbrio. Até agora, ele só estava disponível em branco, cinza e azul. Vale lembrar que o tamanho do Song Pro é um ponto forte. Com 4.738 mm de comprimento e 2.712 mm de entre-eixos, ele supera muitos concorrentes em espaço, mesmo que seu porta-malas tenha 520 litros — um pouco menor que o do Song Plus.

Falando dos itens de série, a versão GL já vem equipada com seis airbags, rodas de 18 polegadas, um sistema multimídia de 12,8” e ar-condicionado de duas zonas. Quem não gostaria de viajar com esse conforto? E ainda tem a função V2L que permite usar a bateria do carro para alimentar outros dispositivos — ótimo para acampamentos ou na praia.

O motor não teve mudança, seguindo com o sistema híbrido DM-i. Com um motor 1.5, ele oferece até 235 cv, dependendo da versão. Isso promove uma boa mistura de potência e economia. Para quem planeja usar etanol futuramente, boas notícias: a BYD já está testando um motor flex para esse modelo.

Agora, sobre a produção nacional, a BYD inicia suas atividades em Camaçari, na Bahia. Com um investimento robusto, a fábrica tem tudo para ajudar a marca a crescer por aqui. Em poucos dias, começaremos a ver os primeiros Song Pro e outros modelos fabricados localmente. E para quem está empolgado em pegar a estrada, a expectativa só aumenta.