Coleção ready-to-wear Patou primavera 2026

Guillaume Henry, estilista à frente da marca Patou, expressou sua visão criativa ao afirmar: “Eu preciso de ar fresco.” Segundo ele, a nova coleção busca transmitir entusiasmo, amizade e beleza, com um foco especial na moda e na estética agradável. A coleção, chamada de “Joy” (Alegria), foi inspirada mais na essência da palavra do que no famoso perfume de Jean Patou lançado em 1929, que exigia 28 dúzias de rosas para cada frasco, mas que atualmente não é mais produzido.

A coleção destaca uma estética que remete às décadas de 1980 e 1990, apresentando minissaias de tweed e vestidos de coquetel curtos, com um toque jovem. Henry buscou inspiração no trabalho icônico de estilistas anteriores da marca, como Christian Lacroix e Karl Lagerfeld, revisitando a leveza e o humor das criações do passado. Durante o processo criativo, ele revisitou fotografias de modelos de Lacroix, que exalam alegria com suas estampas vibrantes em polka dots e flores, refletindo uma era de exuberância.

No entanto, a abordagem de Henry é mais contida em comparação com as comemorações cheias de alegria daquela época. Suas criações incluem detalhes como saias volumosas de tafetá e grandes laços inflacionados, que parecem flutuar atrás das modelos, trazendo um ar lúdico e sofisticado à coleção. Assim, “Joy” não é apenas uma homenagem ao passado, mas também uma reinterpretação moderna que busca trazer leveza e frescor ao guarda-roupa contemporâneo.