BYD Sealion 06 tem lançamento confirmado na China em 24 de julho

O mundo automotivo está sempre em movimento, e a BYD trouxe uma notícia bacana: o lançamento do novo SUV médio Sealion 06, marcado para o dia 24 de julho na China. O bichão vai aparecer em duas versões: uma elétrica, na pegada EV, e outra híbrida plug-in, a famosa DM-i. Os preços vão variar entre 160.000 e 200.000 yuan, algo em torno de R$ 115 mil a R$ 144 mil, com esses valores sendo uma prévia mostrada no Salão do Automóvel de Xangai 2025. Legal, né?

### Visual e Tecnologia

Falando do design, o Sealion 06 tem uma aparência moderna que faz parte da nova linha Ocean da marca. Na dianteira, se destaca a frente fechada, com faróis afilados e entradas de ar na parte inferior, que dão um toque esportivo. Na traseira, as lanternas com desenhos ondulados são um charme à parte, assim como as maçanetas que são parcialmente embutidas. E, para os amantes de tecnologia, ele vem com um sistema de condução semiautônoma chamado “God’s Eye”, que inclui um assistente bacana para rodovias, o NOA.

O interior também não deixa a desejar. Um painel moderno com uma tela central flutuante e um volante de quatro raios te espera. Tem um console com botão giratório para o ar-condicionado, dois porta-copos, e até carregadores por indução. É um espaço generoso: o porta-malas tem capacidade para 757 litros, que podem chegar a 1.630 litros com os bancos rebatidos. E, se precisar de mais, ainda rola um compartimento dianteiro de 142 litros. Quem não gostaria de levar mais bagagem para uma viagem?

### Dimensões e Plataforma

Com 4,81 metros de comprimento e 2,82 metros de entre-eixos, o Sealion 06 é um SUV médio-grande, o que significa que ele vai te dar conforto em várias situações, seja na estrada ou na cidade. E não podemos esquecer das rodas aro 19, que complementam o visual robusto do carro. O peso é de 1.890 kg e ele utiliza a plataforma e-Platform 3.0 Evo na versão elétrica, enquanto a híbrida se baseia na quinta geração da tecnologia DM da BYD.

### Motorização

Na parte de motorização, a versão híbrida plug-in combina um motor 1.5 aspirado de 99 cv com um motor elétrico de 215 cv. A bateria Blade oferece duas opções: 18,3 kWh ou 26,6 kWh, municiando 93 km ou 130 km de autonomia no modo 100% elétrico. E olha que a eletrificação está evoluindo: a Huawei Stelato S9T já impressiona com autonomia de até 801 km!

Por outro lado, na versão elétrica, você vai notar que há três configurações disponíveis. Com motor único, as opções variam entre 228 e 241 cv, dependendo da versão, e as baterias têm capacidades de 65,28 kWh ou 78,72 kWh, com autonomia de até 605 km. Na configuração com dois motores, a pegada é ainda mais potente, com um alcance que varia entre 520 km e 605 km.

### O Futuro do Sealion 06

Embora ainda não haja uma previsão de chegada desse SUV ao Brasil, ele sinaliza que a BYD está com todas as forças no segmento de SUVs médios, sempre se preocupando em oferecer tecnologia, espaço e uma boa variedade de motorizações eletrificadas.

Outras marcas também estão na corrida, como a Tesla, que já está se preparando para lançar o Model 3+ com maior autonomia na China. O Sealion entra para competir com rivais como o GWM Haval H6 e o Toyota Corolla Cross híbrido, prometendo um design moderno e tecnologias que fazem a diferença. E, para quem gosta de números, a BYD já entregou 60 mil veículos na Austrália, mostrando que eles estão se firmando no mercado global.