BYD retarda início da produção de veículos elétricos na Hungria

A BYD, marca que está dando o que falar no universo dos elétricos, decidiu acelerar a produção de seus carros na Turquia. A novidade é que, enquanto isso, os planos para a fábrica na Hungria vão ter que esperar um pouquinho mais. A razão? O custo de produção na Turquia é bem mais amigável, especialmente a mão de obra e a energia.

A nova planta turca, que foi apresentada em julho de 2024, conta com um investimento em torno de 1 bilhão de dólares e tem a capacidade de produzir 150 mil veículos por ano. Mas segundo informações, parece que ela vai superar essa meta logo no primeiro ano e terá uma expansão bem interessante em 2028.

### Modelos em Produção

Na fábrica da Turquia, já estão programados modelos como o SUV elétrico Seal U e o Sealion 5, que pode ser elétrico ou híbrido plug-in. Além disso, os híbridos Seal U DM-i e Seal 06 DM-i também fazem parte dos planos. E não para por aí! A planta vai ainda abrigar um centro de pesquisa e desenvolvimento, o que é um baita impulso para a inovação.

### O Contraste com a Hungria

Em contrapartida, a situação na Hungria não está tão animada. A BYD tinha planos grandiosos para sua primeira fábrica europeia em Szeged, com expectativa de iniciar operações em 2026 e um investimento de 4 bilhões de euros.

Só que as coisas mudaram. Fontes indicam que a produção na Hungria começará abaixo da capacidade, com a fabricação de apenas algumas dezenas de milhares de veículos em 2026, muito aquém dos 150 mil que a empresa esperava inicialmente, podendo triplicar depois.

Eles chegaram até a assinar um pré-acordo para compra de terras com o governo local em janeiro de 2024 e planejavam ter tudo pronto até setembro. No entanto, o cronograma atrasou porque os equipamentos ainda estão com os ânimos na China.

### Tarifas e Competitividade

Modelos como Atto 2, Atto 3, Dolphin e até o compacto Seagull estavam na lista para a fábrica húngara, mas agora parece que o foco está na Turquia, onde a produção é mais viável financeiramente. Isso pode ser um verdadeiro golpe para a União Europeia, que queria puxar fábricas chinesas para dentro do bloco com tarifas sobre carros feitos na China.

Hoje em dia, a UE já aplica uma tarifa extra de 17% sobre os carros da BYD importados da China, além da tarifa padrão de 10%. Produzindo na Turquia, a BYD deve conseguir evitar essas taxas e manter preços mais competitivos no mercado europeu. E para os apaixonados por novidades, a marca também deve trazer a linha de luxo Yangwang para a Europa.

Curiosamente, a Stellantis também está enfrentando perdas significativas, refletindo as oscilações do mercado. E se você é fã da BYD, fique de olho, porque o modelo Sealion 06 será oficialmente lançado na China em breve.