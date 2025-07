Esmec promove curso de raciocínio probatório com inteligência artificial

A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) está com inscrições abertas para o curso de formação continuada intitulado "IA Generativa e Raciocínio Probatório: Aplicações no Processo Judicial". Este curso será realizado de 7 a 15 de agosto de 2025 e contará com uma carga horária total de 20 horas/aula. As aulas serão em formato semipresencial, com parte do conteúdo transmitido online e encontros presenciais.

Programação do Curso

O curso terá o seguinte cronograma:

De 07 a 12 de agosto : Aulas online, na modalidade EAD assíncrono, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

: Aulas online, na modalidade EAD assíncrono, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Dia 13 de agosto : Encontro presencial na sede da Esmec, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

: Encontro presencial na sede da Esmec, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Dias 14 e 15 de agosto: Novo encontro presencial, com o mesmo horário das atividades anteriores.

Os instrutores do curso são:

José Eduardo de Melo Vilar Filho, Juiz Federal e Diretor da Escola da Magistratura Federal no Ceará.

Fernando Braga Damasceno, Desembargador Federal e mestre em Raciocínio Probatório.

George Marmelstein Lima, Juiz Federal e Doutor em Direito.

O objetivo do curso é capacitar magistradas e magistrados a compreenderem e utilizarem a inteligência artificial generativa no processo de análise e elaboração de decisões judiciais. O enfoque estará no raciocínio probatório, suas limitações e potencialidades.

Inscrições

As inscrições ocorrem entre 21 e 28 de julho, e devem ser realizadas por meio de um formulário eletrônico, que consiste em duas etapas. Após a inscrição, os participantes serão inicialmente adicionados à lista de espera. Caso o número de inscritos exceda as vagas disponíveis, serão aplicados critérios de seleção conforme o regimento interno da Esmec.

Para servidores do TJCE, é obrigatória a apresentação de um termo de anuência assinado pela chefia imediata, seguindo um modelo específico que será fornecido pela instituição.

Conteúdos Programáticos

O curso abrangerá diversos temas importantes, como:

Fundamentos da Inteligência Artificial Generativa.

Engenharia de Prompts.

Psicologismo versus Racionalismo.

Análise de Evidências e Inferências.

Raciocínio abdutivo.

Limites e possibilidades da IA Generativa como ferramenta de apoio ao raciocínio probatório.

Público-Alvo e Credenciamento

O curso é destinado preferencialmente a magistradas e magistrados do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e é credenciado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), valendo para fins de vitaliciamento e promoção na carreira.

Informações Adicionais

Para mais informações sobre o conteúdo e o procedimento de inscrição, os interessados podem consultar a página oficial da Esmec.

Por meio desta iniciativa, a Esmec busca promover a atualização e formação continuada dos magistrados, equipando-os com ferramentas modernas para a prática judicial.