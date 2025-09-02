BYD registra vendas recordes no Brasil em agosto de 2025

Mundo Automotivo

Crédito da imagem: BYD

A BYD está se firmando cada vez mais no mercado brasileiro. Em agosto, a marca chinesa bateu seu recorde mensal, com impressionantes 9.815 unidades vendidas. Isso representa um aumento de 1,27% em relação a julho, quando emplacou 9.692 veículos. Para quem está de olho em elétricos, esse crescimento é animador.

Apesar de todo esse avanço, a BYD ainda não alcançou as gigantes do setor. A Fiat continua na liderança, com 45.369 unidades vendidas, seguida de perto pela Volkswagen com 39.402 e a Chevrolet com 21.950. As marcas Hyundai e Toyota também estão na disputa, com 16.928 e 15.627 unidades, respectivamente. Então, a BYD ainda tem um caminho a percorrer para se igualar às gigantes.

O campeão de vendas da BYD é o Dolphin Mini. Ele manteve seu título como o elétrico mais vendido do Brasil, com 3.300 unidades emplacadas. Não é à toa que muitos motoristas estão optando por esse modelo, principalmente quem busca um carro compacto e econômico para a cidade. Logo atrás dele vem o BYD Song Plus DM-i, que também teve uma boa performance, com 1.637 unidades vendidas. E o Song Pro não ficou muito atrás, registrando 1.374 emplacamentos. Para quem adora elétricos, esse é um menu que vale a pena conferir.

Em agosto, outro modelo da linha chamou a atenção: o BYD King, que ficou na quinta posição entre os mais vendidos da marca. Ele teve 1.086 unidades licenciadas. Já o BYD Yuan Pro e o BYD Seal seguiram na lista, com 651 e 257 unidades vendidas, respectivamente. Para quem está em busca de um carro novo, essas opções podem ser bem interessantes, principalmente pela proposta mais consciente do ponto de vista ambiental.

Se você é como muitos que amam acompanhar os lançamentos e as vendas, aqui está o ranking dos 10 carros mais vendidos da BYD no Brasil em agosto de 2025:

Ranking dos 10 carros mais vendidos da BYD no Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1BYD Dolphin Mini3.300
2BYD Song Plus DM-i1.637
3BYD Song Pro1.374
4BYD Dolphin1.311
5BYD King1.086
6BYD Yuan Pro651
7BYD Seal257
8BYD Yuan Plus EV122
9BYD Shark66
10BYD Tan11

Esses dados, extraídos de um relatório da Fipe Carros com informações da Fenabrave, mostram que a BYD está realmente se empenhando para conquistar um espaço sólido no Brasil. Se você faz parte da turma que aprecia bons carros, vale a pena ficar de olho como essa marca evolui por aqui!

