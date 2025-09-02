Notícias

Lesões que afetam o trabalho podem garantir benefício do INSS

Lesões que reduzem sua capacidade de trabalho podem garantir benefício do INSS: saiba como solicitar

Vindo diretamente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o auxílio-acidente é um apoio importante em situações específicas. Ele serve como uma indenização para trabalhadores que, após um acidente, ficam com sequelas e encaram dificuldades na sua rotina profissional.

Esse benefício é concedido quando o trabalhador apresenta redução na capacidade de exercer sua função, seja decorrente de um acidente que aconteceu no trabalho ou fora dele.

Outras especificações

O auxílio-acidente, pago mensalmente, corresponde a 50% do valor que o trabalhador recebia de auxílio-doença. No entanto, vale lembrar que, ao se aposentar, o trabalhador deixa de receber esse benefício. O acúmulo com outros tipos de assistência não é permitido, uma vez que ele é temporário e visa a compensação por uma incapacidade.

Para solicitar o auxílio, a primeira etapa é ter a incapacidade não permanente reconhecida. Após essa confirmação, o trabalhador precisa passar pela Perícia Médica Federal para receber a avaliação sobre a sua situação. Também é possível pedir o benefício mesmo se não tiver feito a solicitação imediatamente após o acidente.

Quem deseja solicitar o auxílio-acidente deve entrar em contato com a Central Telefônica, ligando para o número 135. É importante destacar que esse benefício não está disponível no aplicativo Meu INSS. Por isso, a palavra final sobre as sequelas e suas consequências deve vir da Perícia Médica Federal.

Se um trabalhador tem contrato com carteira assinada e sofre um acidente que, por exemplo, resulta na amputação de um membro, ele deve requerer a incapacidade temporária. Isso é essencial para que ele possa se afastar das suas funções e se recuperar adequadamente.

Em resumo, o auxílio-acidente é concebido como uma forma de indenização. Ele visa ajudar ou compensar o trabalhador. Curiosamente, ele pode continuar a ser recebido mesmo após o retorno ao trabalho. Para tirar dúvidas ou obter mais informações, a Central 135 está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

