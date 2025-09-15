BYD registra patentes de novos modelos Song Pro e King no Brasil

A BYD está prestes a adentrar um novo capítulo na sua história automotiva, com a produção de seus modelos diretamente em Camaçari, na Bahia. Embarcando com tudo, a marca planeja trazer ao Brasil o sedã King e o SUV Song Pro, ambos com um design pensado especialmente para nós.

Lá fora, o King já passou por uma atualização e é conhecido como Seal 05, além de ser fabricado na Tailândia. Já o Song Pro também foi ajustado na Ásia, mas o que se espera aqui é que ambos ganhem adaptações para se encaixar melhor nas nossas estradas e nas preferências locais.

### O Visual dos Modelos

Falando do King, a frente é um dos pontos que mais chamam atenção. Ao invés da tradicional grade horizontal, a nova versão traz um padrão hexagonal, com aberturas laterais mais arredondadas e um toque cromado que lembra os SUVs da marca. Para quem acaba de sair do trânsito e se depara com um carro bonito na frente, é uma delícia da vista!

O Song Pro, por sua vez, traz alterações mais sutis. O para-choque dianteiro ainda mantém o efeito tridimensional, mas agora conta com um espaço adaptado para o radar do controle de cruzeiro adaptativo – super prático para viagens longas, não é mesmo? Nas traseiras, as lanternas estão mais modernas e a placa agora vem na tampa do porta-malas, dando um visual mais limpo.

### Mecanicamente Falando

Sob o capô, os dois veículos seguem a mesma receita: um motor 1.5 aspirado com cerca de 100 cv, combinado com um motor elétrico que entrega 197 cv. Essa configuração híbrida plug-in promete uma combinação interessante de potência e eficiência, além de baterias que variam de 8 a 18 kWh.

O que é interessante no Song Pro são os itens de série. Ele vem recheado, trazendo seis airbags, rodas aro 18, ar-condicionado digital de duas zonas, um sistema de som com tela de 12,8” e câmera 360°. E tem mais: o porta-malas é elétrico e a chave funciona via NFC. Para quem ama gadgets, isso é um prato cheio!

### Assistência na Direção e Produção Local

Em termos de segurança e conforto, o King apresenta como novidade para a linha de 2026 um pacote de assistências que inclui controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, frenagem automáticca e muito mais. Perfeito para quem vive em cidades grandes, onde um pequeno susto pode acontecer a qualquer momento.

Falando em produção, a fábrica da BYD em Camaçari já começou suas operações, ainda em fase de testes com kits parcialmente montados. A expectativa é que a produção total comece em breve, permitindo a maior presença da marca no mercado brasileiro.

E não é à toa que essa renovação é necessária. Nos primeiros oito meses de 2026, o Song Pro vendeu 13.831 unidades, enquanto o King registrou 8.307 emplacamentos. Os números mostram que a galera está de olhos atentos para esses lançamentos.

Embora a montadora ainda não tenha revelado muitos detalhes, os registros de patente indicam que algo novo e exclusivo está vindo por aí. É sempre emocionante ver novas opções no mercado, especialmente quando elas têm o potencial de se encaixar perfeitamente no nosso dia a dia.