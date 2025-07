BYD oferece 508 empregos em nova fábrica na Bahia

A BYD acaba de abrir 508 novas vagas de emprego em sua fábrica em Camaçari, na Bahia. Com a produção do compacto elétrico Dolphin Mini já em andamento, a montadora está precisando de um time forte para acelerar ainda mais a fabricação. Se você estuda ou já tem experiência, tem chances de encontrar uma oportunidade, pois as vagas vão desde funções operacionais até cargos administrativos, com requisitos desde o ensino médio até superior.

Para quem está interessado, é possível se candidatar de forma presencial. Você pode ir até a Casa do Trabalhador, que fica na estação de metrô Pituaçu, em Salvador, ou visitar o CIAT na Rua Costa Pinto em Camaçari. Não esqueça de levar os documentos necessários: RG, carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de residência e os certificados que a função exige. Quem já pegou trânsito sabe que um bom planejamento é tudo!

### Vagas Disponíveis

Entre as oportunidades, há várias funções importantes: 100 ajudantes de produção, 50 operadores logísticos, 35 funileiros, 35 operadores de empilhadeira, 35 soldadores e por aí vai. Para os mecânicos e eletricistas, tem 25 vagas cada. Olha que legal: ainda têm algumas posições para motoristas com categoria D, pilota de teste, e até técnicos em mecatrônica.

Agora, se você está buscando algo mais técnico, há vagas para analista de comércio exterior, inspetor de qualidade e técnico de manutenção de moldes. O total de 500 vagas contempla diversas áreas, então vale a pena dar uma olhada!

### Como Se Inscrever

Se você prefere se candidatar pela internet, a BYD tem mais de 500 vagas abertas na plataforma Gupy, incluindo posições em Camaçari, São Paulo e Campinas. É uma boa chance para quem busca emprego em áreas como produção, logística e qualidade. Às vezes, dar aquele “pulo” na plataforma de empregos pode ser mais prático, especialmente em dias corridos!

Segundo Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil, essa é uma fase muito importante para a empresa no país. Ele comentou sobre a necessidade de mão de obra qualificada para suportar a linha de montagem, destacando que a produção do sedã King vai ser feita na Bahia, o que deve deixar o mercado ainda mais aquecido.

Além disso, Baldy ressaltou que esses novos postos de trabalho vão dar um impulso na economia local, especialmente em Camaçari. A expectativa é que a planta chegue a empregar até 20 mil pessoas no futuro. Recentemente, a BYD também inaugurou sua fábrica de veículos elétricos na Bahia, traçando um novo caminho para ela no Brasil.

Então, se você é apaixonado por carros e está em busca de uma nova oportunidade, dá uma olhada nas vagas e não perca tempo!