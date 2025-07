Stellantis forma parceria com Leapmotor para crescer na África do Sul

A Stellantis está prestes a dar um passo importante no mercado automotivo da África do Sul! A partir de setembro, eles vão começar a vender os carros da Leapmotor, uma marca chinesa que vem ganhando destaque na indústria elétrica. O primeiro modelo a chegar por lá é o C10 EREV, um elétrico com autonomia estendida. Para quem curte dar umas voltas, a ideia de um carro com mais alcance é sempre bem-vinda, né?

Antes de desembarcar na África do Sul, o C10 já passou por testes bem-sucedidos em Mauritius. E a Stellantis não quer parar por aí! Eles planejam expandir a oferta de modelos da Leapmotor na África do Sul até 2025, incluindo também opções totalmente elétricas. Para quem está de olho em uma nova experiência sobre rodas, vale a pena ficar atento!

A relação entre a Stellantis e a Leapmotor ganhou força em maio de 2024, com a criação da joint venture Leapmotor International. A Stellantis ficou com 51% da empresa, enquanto a Leapmotor mantém seus 49%. Essa parceria mostra que eles estão apostando alto na eletrificação e na inovação.

Mas a história começou um pouco antes, em 2023, quando a Stellantis investiu 1,5 bilhão de euros para adquirir 20% da Leapmotor. Isso transformou a Stellantis no maior acionista externo da marca, algo que pode trazer muitas novidades para os apaixonados por carros nos próximos anos.

Dentro da China, a Leapmotor já tem um portfólio interessante, com modelos como o T03, B10, C01, C10, C11 e C16. De todos eles, apenas o T03 e o B10 são totalmente elétricos, enquanto os outros também têm versões híbridas do tipo EREV. Para quem ama se manter atualizado com as tendências do mundo automotivo, essas opções trazem uma variedade que impressiona.

E não podemos esquecer que, em junho deste ano, a Leapmotor alcançou a marca de 48.006 unidades vendidas, batendo recorde pelo segundo mês consecutivo. Isso é um sinal claro do potencial de crescimento da marca no mercado internacional. Nessa onda de novidades e mudanças, a Stellantis projeta algumas perdas financeiras, mas nada que abale o entusiasmo por inovação e novas propostas sobre quatro rodas.

Fique de olho nas novidades que estão por vir!