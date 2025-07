BYD lança Song Plus 2026 com desconto de R$ 24.999 para PcD

O BYD Song Plus 2026 chegou com uma novidade salgada no preço: subiu R$ 5 mil. Mas as mudanças vão além do valor, principalmente na aparência. Agora, a parte da frente segue o estilo da versão Premium, com linhas que fazem a gente lembrar do elegante sedã elétrico Seal.

Se você está acompanhando as promoções, vai adorar saber que durante o mês de julho, o modelo está disponível com um desconto especial para pessoas com deficiência (PcD). Aqui vai o detalhe: apesar de o preço original ser R$ 249.990, o público PcD pode adquirir o carro por R$ 224.991, uma economia de nada menos que R$ 24.999. Isso é uma baita oportunidade!

Quando você visita as concessionárias, pode perguntar sobre o processo de compra, a documentação necessária, quais condições de saúde garantem o benefício e até sobre opções de financiamento. Aproveitar essas dicas pode facilitar muito a sua experiência na hora de adquirir um novo carro.

Falando em números, o BYD Song Plus não deixou a desejar no primeiro semestre de 2025, vendendo 7.387 unidades aqui no Brasil. Comparado ao GWM Haval H6, que vendeu 12.675, ele ainda está atrás. E o campeão entre os SUVs é o Volkswagen T-Cross, que arrebentou com 44.532 unidades vendidas!

Vamos aos detalhes práticos. O BYD Song Plus 2026 tem 4,77 m de comprimento, 1,89 m de largura, 1,67 m de altura e um entre-eixos de 2,76 m. O porta-malas teve uma pequena redução, passando de 574 litros para 552 litros, devido à adição de novos subwoofers. Um detalhe que faz a diferença na hora de ouvir suas músicas favoritas.

O motor também é bem interessante. Ele continua a oferecer uma combinação de motor a gasolina 1.5 aspirado, com 110 cv, e um motor elétrico de 180 cv. Na prática, o carro normalmente roda usando a energia elétrica, mas quando os dois motores se juntam, chega a uma potência total de 235 cv. Isso dá um bom “fôlego” para encarar qualquer estrada.

Uma das boas notícias é que a bateria aumentou para 18,3 kWh, garantindo até 100 km sem gastar gasolina. Embora os testes do Inmetro mostrem uma autonomia de 63 km, ainda é uma grande vantagem para quem faz trajetos curtos ou urbanos.

E não para por aí! Entre as novidades, temos um head-up display e um sistema de som com 10 alto-falantes, que certamente deixam qualquer rolê mais divertido. O painel digital de 12,3”, ar-condicionado automático de duas zonas e outros mimos, como câmeras de 360° e várias portas USB, fazem toda a diferença no dia a dia.

A lista de equipamentos ainda inclui bancos de couro com ajuste elétrico, teto solar panorâmico, chave presencial e uma central multimídia de 15,6” com tela giratória e conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. É um verdadeiro espetáculo de tecnologia e conforto!

Na questão da segurança, o BYD não deixou a desejar. Recursos como piloto automático adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência e assistente de faixa aumentam muito a confiança ao dirigir, especialmente nos momentos de maior tensão no trânsito.

Confira abaixo os preços do modelo para PcD em julho de 2025:

Modelo Preço de tabela Preço para PcD Descontos BYD Song Plus 2026 R$ 249.990,00 R$ 224.991,00 R$ 24.999,00

As novidades estão chamando a atenção e, sem dúvida, esse carro pode ser uma excelente opção na sua jornada sobre quatro rodas!