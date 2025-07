Ex-Globo Mauricio Silveira em coma após cirurgia de tumor

Ator e escritor enfrenta problemas de saúde após cirurgia

O ator e escritor, que já tem uma carreira consolidada no teatro, também participou de várias novelas importantes da televisão brasileira. Ele esteve no elenco de produções da TV Globo como "Cobras & Lagartos" (2006), "Sete Pecados" (2007), "Paraíso Tropical" (2007) e "Insensato Coração" (2011). Além disso, atuou na Record em novelas como "Balacobaco" (2012) e "Reis" (2024).

Para seu último papel na novela "Reis", o ator se dedicou a um treinamento rigoroso, chegando a perder 10 kg para interpretar Sibecai. Ele revelou que, antes de começar a gravar, estava cerca de 15 kg acima de seu peso ideal e intensificou seus treinos, focando especialmente na parte superior do corpo para ganhar mais força.

Em sua trajetória, ele também se destacou como escritor e produtor de conteúdo nas redes sociais, onde tem quase 300 mil seguidores. O artista compartilha reflexões sobre arte e autoconhecimento, e já lançou o livro "Amor que Cura", além de e-books como "E Você, Bebe o Quê?", "Seja Sua Melhor Versão" e "Não Caia na Lábia de Machos Escrotos".

Recentemente, a família do ator atualizou o público sobre seu estado de saúde. Eles informaram que ele passou por uma cirurgia para remover um tumor no intestino, que está sendo investigado. No entanto, houve complicações no pós-operatório, o que resultou na necessidade de uma nova intervenção cirúrgica. A situação gera preocupação entre os fãs e colegas de trabalho, que esperam por uma recuperação rápida e eficiente.