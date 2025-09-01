BYD atinge 10 mil entregas no mercado indiano

Mundo Automotivo

A BYD acaba de marcar um golaço na Índia ao entregar seu 10.000º veículo por lá. E tudo isso acontece em um momento em que as relações entre China e Índia estão começando a dar sinais de melhoria, logo após uma visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, à China, a primeira desde os desentendimentos na fronteira em 2020.

Essa montadora chinesa tem dado um show no mercado indiano de veículos elétricos, já lançando quatro modelos: o MPV elétrico eMax 7, o sedã Seal, o SUV Atto 3 e o novíssimo Sealion 7. O Atto 3, que na China é conhecido como Yuan Plus, é um dos queridinhos das vendas. Já o Sealion 7 começou a sua jornada de pré-encomendas no final de janeiro.

Recentemente, durante o lançamento do Sealion 7, a BYD anunciou que vai expandir a sua rede de concessionárias na Índia, com planos de abrir 40 lojas até janeiro de 2025. Isso mostra que a montadora quer realmente consolidar a sua presença no país, competindo de igual para igual com os gigantes do setor.

A celebração de 10 mil veículos vendidos foi realizada com um vídeo postado na conta semioficial da empresa no Weibo. É um momento para se orgulhar, mostrando o crescimento da BYD mesmo com os desafios regulatórios que o país apresenta.

Em julho de 2023, a empresa pediu autorização para construir uma fábrica de veículos elétricos na Índia, mas acabou sendo negada pelas autoridades locais. No entanto, em vez de desanimar, a BYD seguiu em frente, optando por importar e montar os modelos diretamente no país.

Com esse novo marco, a BYD consegue se destacar no mercado indiano de eletromóveis e continua acreditando na melhora das relações entre China e Índia. Agora, é uma questão de tempo até que novos investimentos e uma maior participação no mercado se concretizem.

