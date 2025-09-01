Mundo Automotivo

Hatch elétrico Leapmotor Lafa 5 se destaca no IAA Mobility 2025

Hatch elétrico Leapmotor Lafa 5 será destaque no IAA Mobility 2025
Crédito da imagem: Leapmotor

A montadora chinesa Leapmotor, que conta com a parceria da Stellantis, está em pleno crescimento. Em agosto de 2025, a empresa alcançou um marco impressionante, entregando 57.066 veículos em todo o mundo, um salto de 88% em comparação com o mesmo mês no ano passado. Legal, né? Além disso, foi o quarto mês seguido de resultados positivos e o primeiro semestre que a marca registrou lucro líquido.

Fundada como uma startup, a Leapmotor já se firmou no mercado chinês e agora está de olho na expansão internacional. Seu portfólio atual conta com sete modelos, incluindo os elétricos T03, B01 e B10, além de híbridos que também oferecem autonomia estendida. É um leque e tanto para quem busca opções, não é mesmo?

### Futuro Promissor

A marca já anunciou planos empolgantes para o futuro. Serão quatro séries de veículos — A, B, C e D — com a promessa de lançar entre 13 e 14 modelos nos próximos três anos. E os preços começam bem acessíveis, a partir de RMB 60.000, que dá cerca de R$ 45 mil. Isso é ótimo para atingir diferentes perfis de consumidores e consolidar a presença fora da China.

Um destaque nessa jornada é o Leapmotor Lafa 5, um hatchback elétrico que promete ser ideal para a mobilidade urbana. Ele, que era conhecido como B05, vai fazer sua estreia no IAA Mobility 2025, em Munique, no dia 9 de setembro. Imagina a expectativa!

### Design e Tecnologia

O Lafa 5 tem um design bem moderno, com faróis de LED curvos que dão um charme especial. As maçanetas retráteis e o spoiler esportivo também são um show à parte. Ah, e não podemos esquecer do LiDAR no teto, uma tecnologia que não é comum em carros elétricos dessa faixa de preço. Para quem costuma pegar um trânsito puxado, isso pode ser um grande diferencial, hein?

Em tamanho, o Lafa 5 é comparável ao Volkswagen ID.3, trazendo um porte compacto e um visual que impressiona. Mais um ponto positivo é que esse modelo marca a mudança de estratégia da Leapmotor, sendo o primeiro carro a deixar de lado os nomes de dois caracteres. Com isso, a marca quer conquistar a atenção de novos mercados e se firmar ainda mais no cenário global dos elétricos.

Está curioso para ver como ele se comporta nas ruas? O futuro promete!

