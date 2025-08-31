YouTuber de 22 anos cai em cachoeira durante gravação com drone

Sagar Tudu, um jovem YouTuber de 22 anos, faleceu recentemente após um trágico acidente enquanto filmava com um drone na cachoeira Duduma, em Odisha, na Índia. Ele desapareceu no dia 23 de agosto, sendo arrastado por uma correnteza poderosa, resultado de um aumento repentino no nível do rio Machkund.

Tudu estava posicionado sobre uma pedra quando a água subiu rapidamente, o que tornou a situação insustentável. O incidente, que foi registrado em vídeo, rapidamente se espalhou nas redes sociais indianas, chamando a atenção para o seu trabalho de documentar a rica cultura de Odisha. Contudo, sua morte traz à tona a discussão sobre a segurança em gravações em locais considerados arriscados.

Busca intensa e mobilização de autoridades

Logo que ele foi dado como desaparecido, uma operação de busca foi iniciada. No dia seguinte, autoridades locais, a Força Estadual de Resposta a Desastres e bombeiros estiveram envolvidos na procura por Tudu. Apesar do esforço, o que foi encontrado inicialmente foi apenas uma bolsa de filmagem. A operação enfrentou terrenos difíceis e condições climáticas adversas, tornando a busca ainda mais desafiadora.

Riscos do uso de drones em locais perigosos

A tragédia envolvendo Sagar Tudu ressalta os riscos associados ao uso de drones, especialmente em ambientes naturais como cachoeiras. Embora os drones permitam capturas impressionantes e perspectivas únicas, utilizá-los em áreas perigosas requer muita precaução. O acidente pode levar a um fortalecimento das diretrizes locais sobre filmagens em locais de risco.

O uso de tecnologia na natureza deve ser feito com responsabilidade. As autoridades locais destacaram a importância de respeitar avisos de segurança para que situações assim não se repitam. Essa tragédia serve como um lembrete sobre a necessidade de garantir que as filmagens sejam feitas em condições seguras.