BYD apresenta Yangwang U8L com 1.180 cv e alcance de 1.160 km

A BYD não para! Agora, a marca lançou uma nova joia da sua submarca de ultraluxo, a Yangwang: o U8L. Este SUV chega para turbinar a presença da marca no segmento premium na China, ao lado de outros modelos de peso, como o U8, o superesportivo U9 e o sedã U7. A novidade já está agitando o mercado e promete muito, especialmente para quem adora conforto e tecnologia.

Com 5,40 metros de comprimento, o U8L é a versão alongada do U8, que já havia sido lançado em 2023. Ele tem um entre-eixos maior e é ideal para quem precisa de espaço, oferecendo uma cabine para seis passageiros. E o luxo está nos detalhes: a marca usou um emblema banhado a ouro 24K, que dá um toque ainda mais especial. Por dentro, o conforto é levado ao extremo, com assentos que oferecem até sistema de massagem, perfeito para longas viagens.

Lançado oficialmente em 12 de setembro de 2025, o U8L vem na versão Dingshi Edition e sai por cerca de 1,28 milhão de yuans, o que dá em torno de US$ 179,8 mil. Um valor bem alto, mas justificado pelo que ele oferece. As entregas começam no fim de setembro, então, se você está pensando em um upgrade, fique de olho!

O motor é uma mistura poderosa: um 2.0 turbo que, combinado com uma bateria Blade de 55,5 kWh e quatro motores elétricos, entrega nada menos que 1.180 cv e 1.520 Nm de torque. O desempenho é de deixar qualquer um com o pé acelerado: a aceleração de 0 a 100 km/h acontece em incríveis 3,5 segundos, e a autonomia vai até 1.160 km, com 200 km apenas no modo elétrico. Ideal para quem não quer ficar preso à bomba de combustível!

No quesito tecnologia, o U8L vem equipado com um sistema de controle de carroceria chamado DiSus-P e uma plataforma e4. O assistente de condução God’s Eye A (DiPilot 600) garante que você tenha mais segurança ao volante, com recursos de condução autônoma em rodovias e estacionamento automático. Um baita alívio em dias de trânsito pesado, não é mesmo?

E as comodidades não param por aí! O SUV conta com teto panorâmico, um sistema de som Dynaudio com 32 alto-falantes e telas para todos os ocupantes, para deixar a viagem ainda mais divertida. Para quem viaja no banco de trás, as poltronas de gravidade zero trazem um conforto extra, com mesa retrátil, refrigeração e carregamento sem fio. Uma verdadeira sala de estar sobre rodas!

Outra coisa que impressiona é o silêncio ao dirigir. Mesmo com essa potência toda, o nível de ruído interno não passa de 64,6 dB a 120 km/h. Isso mostra a entrega da BYD em proporcionar não só desempenho, mas também uma experiência de direção tranquila.

Com o U8L, a Yangwang está mostrando que veio para brigar com marcas de ultraluxo internacionais. Cada vez mais, os SUVs premium chineses estão conquistando seu espaço no mercado e ganhando admiradores ao redor do mundo. Se você é apaixonado por carros, com certeza vai querer acompanhar de perto essa nova fase da BYD!