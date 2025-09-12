Apple lança iOS 26 com novidades para iPhones antigos
Nesta terça-feira (9), a Apple trouxe mais uma edição do seu famoso evento de lançamentos e, entre as novidades, destacou o iPhone 17 e suas versões. Mas não foi só isso! A empresa aproveitou a oportunidade para anunciar também o iOS 26, seu mais novo sistema operacional, que será liberado no próximo dia 15 de setembro.
Uma boa notícia é que você não precisa comprar o iPhone 17 para fazer a atualização. A Apple confirmou que todos os dispositivos com um processador Apple A13 Bionic ou superior poderão receber a nova versão do sistema. Isso significa que quem tem um iPhone 11 ao 16 vai poder aproveitar todas as novidades do iOS 26 a partir da próxima segunda-feira.
Por outro lado, alguns recursos mais avançados do Apple Intelligence vão ficar restritos aos usuários do iPhone 15 Pro e Pro Max em diante. Isso acontece porque esses recursos exigem um processador Apple A17 Pro ou mais recente.
iOS 26: conheça as novidades do novo sistema operacional da Apple
Com uma numeração que reflete a nova estratégia da Apple de unificar suas versões com o ano seguinte ao lançamento, o iOS 26 promete transformar a maneira como usamos nossos iPhones. Confira o que vem por aí:
- Liquid Glass: um design translúcido que imita as “qualidades ópticas do vidro”, trazendo uma nova aparência às telas e adaptando-se melhor ao ambiente;
- Inteligência artificial: agora, os apps vão integrar o modelo GPT-5 da OpenAI;
- Hold Assist: as ligações para centrais de atendimento podem ficar em segundo plano, e você será notificado quando a chamada for atendida;
- Proteção avançada contra spam: mais segurança contra ligações e mensagens que você não quer receber;
- Apple Mensagens: novos planos de fundo e um indicador de digitação que vai deixar suas conversas mais dinâmicas;
- Tradução automática: agora você pode traduzir ligações, Facetime e mensagens de texto em outros idiomas diretamente pelo aparelho;
- Apple Músicas: novidades como tradução de letras, dicas de pronúncia e a organização dos seus conteúdos favoritos no topo do app;
- Jogos: melhorias de performance e novas experiências de desenvolvedores, além de acesso às atividades dos amigos;
- App de notas: agora você pode importar e exportar notas como arquivos, facilitando sua organização;
- Workout Buddy: com ajuda de IA generativa, traz mensagens e informações sobre saúde diretamente do Apple Watch.