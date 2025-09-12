Apple lança iOS 26 com novidades para iPhones antigos

Nesta terça-feira (9), a Apple trouxe mais uma edição do seu famoso evento de lançamentos e, entre as novidades, destacou o iPhone 17 e suas versões. Mas não foi só isso! A empresa aproveitou a oportunidade para anunciar também o iOS 26, seu mais novo sistema operacional, que será liberado no próximo dia 15 de setembro.

Uma boa notícia é que você não precisa comprar o iPhone 17 para fazer a atualização. A Apple confirmou que todos os dispositivos com um processador Apple A13 Bionic ou superior poderão receber a nova versão do sistema. Isso significa que quem tem um iPhone 11 ao 16 vai poder aproveitar todas as novidades do iOS 26 a partir da próxima segunda-feira.

Por outro lado, alguns recursos mais avançados do Apple Intelligence vão ficar restritos aos usuários do iPhone 15 Pro e Pro Max em diante. Isso acontece porque esses recursos exigem um processador Apple A17 Pro ou mais recente.

iOS 26: conheça as novidades do novo sistema operacional da Apple

Com uma numeração que reflete a nova estratégia da Apple de unificar suas versões com o ano seguinte ao lançamento, o iOS 26 promete transformar a maneira como usamos nossos iPhones. Confira o que vem por aí: