BYD apresenta Seagull Free Edition na China com 405 km de autonomia

A BYD acaba de lançar na China uma versão nova do seu compacto elétrico Seagull, chamada Free Edition. Com preço de 78.800 yuan (cerca de R$ 7.000), esse modelo traz um interior renovado, mais segurança e uma autonomia impressionante de 405 km. Quando você pensa em dirigir por longas distâncias, essa autonomia é um baita diferencial.

Fugindo um pouco do comum, o Seagull Free Edition agora conta com um emblema atualizado na traseira e um teto com revestimento novo, que traz um toque de sofisticação. A cabine ganhou um acabamento bicolor chamado “Sand Dune Pink”, que deve atrair a atenção de quem curte um carro mais estiloso. Além disso, ele vem com duas portas USB na frente, tipo A e C, com potência de até 60W — super prático para carregar o celular ou até mesmo um tablet durante as jornadas.

### Interior Moderno e Conectividade

Dentro do carro, o que realmente se destaca é a central multimídia flutuante de 12,8 polegadas. Com o sistema DiLink 100, ela permite comandos por voz e acesso a vários serviços em nuvem. É como ter um assistente pessoal a bordo. E se você está pensando em segurança, as versões mais caras incluem um pacote de assistência ao motorista com uma câmera tripla chamada “God’s Eye C”. Para finalizar, toda a linha já vem equipada com seis airbags, garantindo mais proteção para todos os ocupantes.

A parte mecânica não mudou muito: ainda temos um motor elétrico de 55 kW com torque de 135 Nm e uma bateria de 38,88 kWh. O recarregamento rápido é um grande trunfo, pois leva apenas cerca de 30 minutos para passar de 30% a 80%. Se você já ficou esperando carregar o carro, sabe como essa rapidez é bem-vinda.

### Dimensões e Público Alvo

Fabricado sobre a plataforma e-Platform 3.0, o Seagull tem 3,78 m de comprimento e 1,71 m de largura, o que o torna bem adequado para o trânsito urbano — perfeito para quem vive em cidades grandes. O carro é voltado para jovens que buscam um modelo elétrico acessível e prático, que não ocupa muito espaço e ainda oferece funcionalidades interessantes.

A chegada dessa nova versão é empolgante, especialmente porque o Seagull já vendeu mais de 1 milhão de unidades desde seu lançamento em abril de 2023. Nos primeiros meses de 2025, foram vendidas 233.126 unidades, com destaque para as 144.204 vendas na China. Isso colocou o modelo em terceiro lugar nos rankings de vendas, atrás de marcas como Geely e Wuling.

### Expansão Internacional

Para celebrar esse marco, a BYD fez um evento na sua fábrica em Xi’an no fim de junho. E mais uma novidade: o Seagull começou a ser vendido na Europa sob o nome Dolphin Surf, custando a partir de 22.990 euros (cerca de R$ 121.976) em 15 países. Além disso, a versão exportada é um pouco maior e veio com algumas alterações de funcionamento.

Na China, a linha Seagull já parte de 63.800 yuan (aproximadamente R$ 5.600) para a versão com 305 km de autonomia. A BYD também oferece incentivos de até 20.000 yuan (cerca de R$ 1.800), somados a bônus de troca. Como se vê, a empresa continua fazendo movimentos interessantes, inclusive anunciando a fabricação do sedã King aqui no Brasil.