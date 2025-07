BYD anuncia produção do sedã King na Bahia

A BYD está fazendo barulho no Brasil, e não é à toa! Na última terça-feira, dia 1º, a marca chinesa inaugurou oficialmente sua nova fábrica em Camaçari, na Bahia, em um espaço que já abrigou a Ford. Embora a produção em larga escala ainda esteja a caminho, já conseguimos ver de perto os primeiros modelos montados na fase de testes: o Dolphin Mini e o Song Pro.

A pegada da BYD por aqui é bem empolgante! O primeiro carro que vai sair da linha de produção em série será o Dolphin Mini, seguido pelo não menos interessante Song Pro, que deverá contar com motor flex. E se você acha que parou por aí, está enganado: o sedã BYD King também vai entrar na jogada! Com um investimento total de R$ 5,5 bilhões, dos quais R$ 1,4 bilhão já foi injetado, a expectativa é que a fábrica comece a operar de forma constante nas próximas semanas.

O Que Esperar dos Modelos

Falando do BYD King, ele já chega fazendo sombra para o Toyota Corolla. Com um comprimento 15 cm maior e 6 cm a mais de largura, o King promete oferecer um espaço interno bem confortável. Para quem gosta de números, ele está disponível em duas versões: a GL, com um motor 1.5 a gasolina (110 cv) combinado com um motor elétrico, entregando 209 cv e acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 7,9 segundos. Já a versão GS é um verdadeiro foguete com 235 cv e uma aceleração que vai até os 100 km/h em 7,3 segundos.

Na versão de entrada GL, a bateria Blade de 8,3 kWh te dá uma autonomia elétrica de 55 km, e o alcance total pode chegar até uns impressionantes 1.100 km. A versão GS, por sua vez, vem com uma bateria maior de 18,3 kWh, garantindo 105 km no modo elétrico e um total de até 1.200 km. Para quem já encarou um “tombo” na recarga, vale recordar que a GL carrega a 3,3 kW, enquanto a GS chega a 6,6 kW.

Conforto e Tecnologia

Vamos falar de tecnologia? O King não decepciona! Ele conta com uma central multimídia giratória de 12,8 polegadas e um painel digital de 8,8 polegadas. Para a galera que ama gadgets, tem carregador por indução nas duas versões e ar-condicionado com saídas para o banco traseiro. E se você deseja um pouco mais de luxo, a versão GS ainda vem com teto solar, câmera 360º, sensores de estacionamento e um sistema de som que vai fazer qualquer playlist brilhar com seus oito alto-falantes.

Mas não podemos esquecer dos pontos que ainda precisa melhorar. Embora o King tenha muitos recursos legais, ele não conta com alguns dos sistemas de segurança ativa que já são padrão no Corolla. Por outro lado, na parte de conectividade, a BYD traz Android Auto sem fio e Apple CarPlay, mas aqui o Corolla já chama mais a atenção, pois permite o uso do sistema sem fio e com uma tela um pouco mais simples.

Valores e Posicionamento

O BYD King chegou ao Brasil em junho de 2024 para brigar diretamente com o Corolla. O preço da versão GL é de R$ 179.990, enquanto a versão GS custa R$ 191.990. A expectativa é que esse sedã médio traga uma competição acirrada, especialmente para quem busca tecnologia e performance.

Caminhar pelas ruas em um carro novo é sempre uma emoção! E com o avanço da BYD na produção local, parece que teremos muitas novidades no futuro.