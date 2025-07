Dois mortos em queda de avião em São José do Rio Preto

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta terça-feira, dia 4, no bairro Vila Azul, que fica na zona rural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros confirmou que duas pessoas estavam a bordo e não sobreviveram ao acidente. Equipes dos bombeiros estão no local, com seis viaturas e um total de 16 militares mobilizados para atender à ocorrência.

Até o momento, as causas da queda da aeronave ainda são desconhecidas, assim como o destino para o qual o avião estava se dirigindo. As vítimas foram encontradas sem vida e a situação foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A aeronave caiu em uma área que não comprometeu nenhuma construção próxima e, felizmente, não houve vazamento de combustível.

As autoridades competentes, como o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a Polícia Técnico-Científica, foram acionadas para investigar o incidente e tomar as providências necessárias.

A situação no local ainda está sendo monitorada, e mais informações devem ser divulgadas à medida que as investigações avançam.