Byd abre pista com trechos alagados e simulação de deserto

A BYD deu um passo emocionante ao inaugurar uma nova pista de corrida em Zhengzhou, na província de Henan, no coração da China. Essa pista é a segunda da marca, que já tem uma em Hefei, e foi oficialmente aberta ao público no dia 14 de agosto. O objetivo? Aproximar os amantes de carros da cultura automobilística e oferecer experiências de pilotagem que fazem o coração acelerar.

O circuito tem 1.758 metros de pura adrenalina, com nove curvas desafiadoras e uma reta para acelerar até a casa dos 220 km/h. E não para por aí! O percurso traz um toque diferente das pistas tradicionais, com uma parte cheia de água e uma área que remete a um deserto, cheia de inclinações. Isso é o que podemos chamar de um verdadeiro parque de diversões para quem gosta de velocidade!

Além do circuito, esse autódromo conta com uma área multifuncional de 15.300 m². Ali, os visitantes podem praticar manobras de slalom, testar o estacionamento inteligente e até experimentar a frenagem automática de emergência (AEB). Já pensou em dar uma volta e ver como seu carro se sai no teste do alce? Essa estrutura foi pensada para atrair novos entusiastas, especialmente aqueles que estão começando a explorar o mundo dos veículos de nova energia (NEV).

A iniciativa da BYD, junto com a Federação Chinesa de Esportes Automobilísticos e de Motocicletas, chamada de “Novo Plano de Pista”, é uma bela oportunidade para milhões de pessoas se testarem em pistas profissionais. Imagina só você, no volante de um carro esportivo, fazendo curvas em alta velocidade e saindo do comum! Essa é uma forma eficaz de cultivar a paixão por carros no país.

A pista de Zhengzhou funciona de terça a domingo, das 8h30 às 17h30, e oferece um pacote introdutório de 60 minutos por cerca de RMB 599 (aproximadamente US$ 83). Quem gosta de velocidade já deve estar pensando em planejar essa experiência! E se você é do tipo que sempre sonhou em pilotar em uma pista, a BYD tem um novo projeto em mente: abrir outro autódromo em Shaoxing, na província de Zhejiang, prevista para o começo de 2026.

E não para por aí! A BYD também vai construir uma base off-road em uma montanha no leste da China, ocupando 1,33 km² a 500 metros de altitude. A ideia é oferecer experiências diversificadas de direção, especialmente para veículos elétricos e híbridos. Para quem ama explorar novos terrenos, isso promete ser um verdadeiro paraíso.

Fiquem ligados, porque esses projetos mostram que o mundo dos carros está se transformando e que as experiências ao volante podem ser bem mais emocionantes do que apenas dirigir no dia a dia.