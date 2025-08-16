Toyota reduz preço do Corolla Altis Premium em R$ 15 mil para PcD

O Toyota Corolla Altis Premium está de volta para as pessoas com deficiência (PcD) na campanha de vendas diretas da marca, que vai até 31 de agosto. Essa versão é uma ótima opção para quem busca conforto e espaço, além de oferecer isenção total do IPI e um bônus de fábrica. Mas atenção: depois da compra, você não pode vender o carro em menos de 24 meses.

Se a gente olhar para o preço, a versão 2.0 Altis Premium CVT sai por R$ 196.590,00. Agora, para os compradores PcD que têm direito à isenção, esse valor cai para R$ 181.557,07. É uma economia de mais de 15 mil reais! Essas informações são confirmadas pelo portal Fipe Carros, mas fique atento, pois os preços podem variar um pouquinho dependendo do estado.

Para garantir esse benefício, você vai precisar apresentar alguns documentos que comprovem a deficiência. Isso inclui um laudo médico assinado por um profissional autorizado pelo Detran. Depois, você passa por uma avaliação em uma clínica credenciada, que vai liberar a compra com a isenção.

Aqui está uma lista dos documentos que você vai precisar para pedir a isenção do IPI:

– Termo de curatela (se o carro for comprado em nome de alguém maior de 18 anos que não pode tomar decisões).

– Formulário de solicitação de isenção de IPI, que pode ser encontrado na Receita Federal.

– Laudo médico e CNH especial, ambos em duas cópias autenticadas pelo Detran.

– Duas cópias autenticadas em cartório de documentos como CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

– Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se você não declara, precisa apresentar um comprovante de isenção ou uma declaração assinada pelo responsável.

– Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Falando em números de vendas, o Corolla foi campeão entre os sedãs médios de janeiro a julho de 2025, com nada menos que 21.581 unidades vendidas. Em segundo lugar, ficou o BYD King, com 7.221 emplacamentos, e o Nissan Sentra completou o pódio com 2.916 unidades.

O Corolla Altis Premium vem equipado com motor 2.0 aspirado, que entrega até 175 cavalos de potência e 21,3 kgf.m de torque. Além disso, a transmissão automática tem 10 marchas, o que torna a condução muito mais suave e prazerosa, especialmente em viagens mais longas.

Um ponto forte desse sedan é o porta-malas, que tem a capacidade de 470 litros. Isso é ótimo para quem sempre está com malas e bagagens à mão.

O acabamento interno do Corolla se destaca, com um toque sofisticado nas cores bege e marrom. O banco do motorista possui regulagem elétrica em oito posições, e os retrovisores têm rebatimento automático. Segurança é prioridade por aqui, com sete airbags, incluindo dois frontais, dois laterais e um de joelho.

E quem não ama uma central multimídia? O Corolla vem com a Toyota Play 2.0 de 10”, que é perfeita para espelhar o celular sem fio, seja ele Apple ou Android. Para completar, tem câmera de ré, faróis que se acendem automaticamente e um quadro de instrumentos digital de 12,3” que é um show à parte.

Outra vantagem é o pacote Toyota Safety Sense (TSS). Ele inclui um controle de cruzeiro adaptativo que funciona em todas as velocidades, assistente de pré-colisão frontal e assistente de permanência na faixa. Imagine a tranquilidade que isso traz em uma estrada movimentada!

Então, se você está pensando em trocar de carro e se encaixa nas condições de PcD, o Corolla Altis Premium definitivamente merece sua atenção. É praticidade, conforto e segurança em uma única experiência ao volante.