Byd abre pista com trechos alagados e simulação de deserto

A BYD acaba de dar um passo empolgante: inaugurou uma nova pista de corrida em Zhengzhou, no coração da província de Henan, na China. E sabe qual é a proposta? Aproximar a galera do mundo automobilístico e oferecer experiências de pilotagem que vão deixar qualquer entusiasta com um sorrisão no rosto. Esta é a segunda pista da empresa, a primeira foi em Hefei, e a novidade abriu as portas no dia 14 de agosto.

A pista possui 1.758 metros, com nove curvas desafiadoras e uma reta de aceleração de 550 metros. Quando calça o pé no acelerador, dá pra sentir a adrenalina com velocidades acima de 220 km/h! Mas a emoção não para por aí. Diferente das tradicionais, essa pista traz obstáculos bem variados, como uma seção cheia de água e uma área que simula um deserto com inclinações. Imagine só, você testando a estabilidade do seu carro enquanto enfrenta esses desafios!

Além do circuito, o autódromo marca presença com uma área multifuncional de 15.300 m². Nela, os visitantes podem experimentar manobras de slalom, simuladores de estacionamento inteligente, frenagem automática de emergência e até o famoso teste do alce. É uma forma de desmistificar as pistas e convidar novos apaixonados por veículos elétricos e híbridos para o mundo das corridas.

A BYD, em parceria com a Federação Chinesa de Esportes Automobilísticos e de Motocicletas, lançou o “Novo Plano de Pista”. Essa iniciativa oferece a milhões de pessoas a chance de pilotar em pistas profissionais, incentivando ainda mais a cultura automobilística no país.

A pista de Zhengzhou funcionará de terça a domingo, das 8h30 às 17h30. E para quem quer experimentar, existe um pacote de 60 minutos por aproximadamente RMB 599, o que dá em torno de 83 dólares. E tem mais: a BYD já está planejando abrir um autódromo em Shaoxing, na província de Zhejiang, no comecinho de 2026.

Por último, mas não menos importante, a marca também tem grandes planos de construir uma base off-road em uma montanha na região leste da China. Serão 1,33 km² a até 500 metros de altitude, ampliando as experiências de direção para veículos elétricos e híbridos em terrenos diversificados. Se você já pensou em dar uma voltinha em um cenário desses, já sabe onde ficar de olho!