Liam Payne dança ao som de One Direction em gravação de programa

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, foi destaque em um momento emocionante durante as gravações do programa “Building the Band”. Nesta terça-feira, a Netflix divulgou um vídeo onde Payne aparece dançando e cantando a famosa música “What Makes You Beautiful”, enquanto interagia com fãs na plateia. Ele estava especialmente alegre, vestido com um traje em tom de pêssego.

No vídeo, é possível ver Nicole Scherzinger e Kelly Rowland, que também participam do programa, aproveitando o momento ao lado de Payne. Antes do início da gravação, uma mensagem especial foi exibida: “Em memória de Liam Payne.” Ao final, ele comentou: “Isso foi muito divertido.”

Payne atuou como jurado na competição musical transmitida pelo Netflix, que desafia participantes a formarem grupos musicais, incluindo boy bands e girl groups, com a esperança de levar para casa um prêmio de 500 mil dólares. Durante a segunda metade do programa, ele ofereceu orientações aos grupos, acompanhando de perto suas trajetórias. A expectativa é que os últimos três episódios sejam lançados na quarta-feira.

Na estreia da série, a Netflix já havia prestado uma homenagem a Payne. AJ McLean, que também participou do programa, abriu o primeiro episódio com uma mensagem tocante. Ele comentou sobre a inesperada perda de Payne e refletiu sobre o impacto que o cantor teve durante as gravações. McLean destacou o amor de Liam pela música e seu compromisso em ajudar outros talentos a encontrarem suas vozes, dedicando a série a ele e sua família.

Além disso, em uma investigação a respeito da morte de Payne, McLean relatou que havia criado uma conexão profunda com o cantor, tanto musical quanto pessoal. Eles passaram semanas juntos durante as filmagens, compartilhando risadas e trocas de humor típicas de integrantes de boy bands. McLean descreveu Liam como alguém com um ótimo senso de humor, ressaltando a profunda amizade que formaram ao longo do tempo.