Brasil avança na implementação de ônibus elétricos

O Brasil está passando por uma transformação incrível quando o assunto é transporte público. Em julho de 2025, o país marcou história ao vender 160 ônibus elétricos em um único mês. Esse número representa um salto impressionante de 370% em comparação a junho e um crescimento de mais de 1.100% se olharmos para julho do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). E quem puxou essa fila? São Paulo! A capital paulista ficou responsável por cerca de 90% das vendas apenas no primeiro semestre, tudo isso graças a políticas ambientais firmes e metas de redução de poluentes.

Esse movimento começou em outubro de 2022, quando a prefeitura de São Paulo decidiu dar um basta na compra de novos ônibus a diesel. Essa medida fez muita diferença, acelerando a troca dos ônibus tradicionais pelos elétricos e mantendo 201 trólebus rodando. Outras cidades, como São Bernardo do Campo, Salvador, Ribeirão Preto e Resende, também estão acompanhando a tendência, embora em um ritmo mais lento.

É impressionante notar que, no primeiro semestre de 2025, foram emplacados 306 ônibus elétricos no Brasil, um aumento de 141% em relação ao mesmo período de 2024. Esse avanço é resultado de uma maior oferta de modelos no mercado, adesão de prefeituras e de programas como o PAC Cidades. Esse pacote do governo federal oferece uma mãozinha financeira para a compra de veículos elétricos e ainda ajuda a montar a infraestrutura necessária para recarregá-los.

Hoje, temos sete fabricantes disputando o mercado de ônibus elétricos no Brasil. Os maiores nomes incluem a Eletra, que ficou com 34,3% das vendas, a BYD com 31% e a Mercedes-Benz com 22,8%. Algumas marcas, como Marcopolo e Volvo, ainda não emplacaram modelos neste ano, mas já estão na briga, participando de licitações com entregas previstas para o segundo semestre.

Um dos grandes responsáveis por esse avanço é o BNDES, que se consolidou como o maior financiador de ônibus elétricos da América Latina. Desde 2023, o banco já liberou R$ 3,8 bilhões em crédito para projetos em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Isso não só dá um empurrão na indústria de mobilidade elétrica, mas também contribui para a geração de empregos qualificados e para a transição para uma economia de baixas emissões.

Quem já ficou preso no trânsito sabe como é importante ter um transporte eficiente. A chegada dos ônibus elétricos promete não apenas diminuir a poluição, mas também oferecer uma experiência de viagem mais agradável, com menos barulho e conforto ao longo do caminho.