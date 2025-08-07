Notícias

Cancelamento de ACTs para crédito consignado no INSS

FachadaINSS.jpeg
Nota à Imprensa – Cancelamento de ACTs para Crédito Consignado — Instituto Nacional do Seguro Social

Nesta terça-feira, 5 de setembro, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decidiu cancelar a autorização para que oito instituições financeiras continuem oferecendo crédito consignado. Esse tipo de crédito permite que aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS usem a folha de pagamento de seus benefícios como garantia para empréstimos. As instituições afetadas são:

– CDC Sociedade de Crédito Direto S.A.
– HBI Sociedade de Crédito Direto S.A.
– Banco Seguro S.A.
– Via Certa Financiadora S.A.
– Casa do Crédito S.A.
– Valor Sociedade de Crédito Direto S.A.
– Banco do Nordeste do Brasil S.A.
– Banco Industrial do Brasil S.A.

A decisão do INSS foi fundamentada em um processo administrativo que mostrou que essas instituições não estavam cumprindo os requisitos necessários para oferecer os serviços de maneira adequada e digna aos segurados. Essa é a primeira vez que o INSS cancela Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) desse tipo, o que demonstra um esforço do Instituto em garantir a qualidade dos serviços prestados e proteger os direitos dos beneficiários.

Vale ressaltar que os contratos de crédito que já foram firmados pelos beneficiários continuam válidos. No entanto, as instituições listadas não poderão realizar novas operações ou refinanciamentos com desconto em folha de pagamento do INSS.

Essa medida tem como objetivo garantir que os beneficiários sejam tratados com respeito e dignidade, ressaltando o compromisso do INSS em oferecer serviços de qualidade.

