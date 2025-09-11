BMW X7 tem nova versão de entrada no Brasil por R$ 1 milhão

A BMW acaba de elevar a aposta com o lançamento da nova versão xDrive40i M Sport do X7 no Brasil. Esse SUV de luxo não é só bonito, ele ainda vem equipado com uma tecnologia híbrida leve de 48V, fazendo bonito entre desempenho e conforto. Além disso, ele traz um pacote de equipamentos sofisticados, mantendo aquele destaque imponente que a marca sempre apresenta.

Produzido em Spartanburg, nos Estados Unidos, o X7 xDrive40i conta com um motor de seis cilindros em linha 3.0 M TwinPower Turbo. São nada menos que 381 cv e 55,1 kgfm de torque. Isso significa que ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos — um jeito e tanto de deixar o trânsito mais interessante. Com tração integral BMW xDrive e um câmbio automático Steptronic de oito marchas, é aquela combinação que impressiona até quem já dirige carros potentes.

### Design que impressiona

No visual, o X7 mantém suas linhas robustas. Com faróis inspirados no BMW i7, eles são divididos em duas seções e contam com LEDs de condução diurna em cristal. A grade Iconic Glow iluminada é aquele toque que chama a atenção, cada vez que você dá a volta pelo carro. E para completar, as rodas de 22” e um para-choque esportivo deixam o SUV ainda mais sofisticado.

### Interior de luxo

Ao entrar, você logo percebe que o interior segue o alto padrão da BMW. Com acabamento em couro Merino disponível em quatro cores, é mais fácil escolher um que combine com seu estilo. O BMW Live Cockpit Professional oferece um painel digital de 12,3” junto a uma tela multimídia de 14,9”. E os bancos? Além de aquecidos, têm ventilação, prontos para o conforto de até sete ocupantes. Quem já passou horas na estrada sabe como um bom banco faz toda a diferença.

### Equipamentos de ponta

Falando em equipamentos, o ar-condicionado digital de cinco zonas é um baita conforto, especialmente para quem costuma pegar a família e os amigos para passeios. E se você é fã de música, o sistema de som Bowers & Wilkins Diamond de 1.475 W vai fazer você sentir que está em um show. E tem mais: um teto panorâmico Sky-Lounge e porta-copos climatizados completam essa experiência premium.

No quesito segurança, o X7 não decepciona. Ele já vem com controle de cruzeiro adaptativo com Stop&Go, assistente de estacionamento, alerta de colisão frontal e saída de faixa, entre outros recursos de alta tecnologia. Ah, e a chave digital Digital Key Plus é compatível com iPhone e Galaxy, trazendo uma praticidade e tanto no dia a dia.

### O preço

Agora, se você está se perguntando sobre o preço, a nova versão xDrive40i M Sport é oferecida por R$ 999.950, bem abaixo do topo de linha M60i V8, que custa R$ 1.285.950. E para quem adora opções, o X7 vem em seis cores externas e quatro internas, com o programa BMW Service Inclusive garantindo manutenção por três anos ou até 40.000 km, sem custos adicionais.

Beleza, potência, conforto e segurança. Este X7 é um verdadeiro convite à aventura.