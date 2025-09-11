País europeu desenvolve barco futurista que pode alterar conflitos

O Reino Unido está dando um passo ousado na modernização de suas forças armadas com o lançamento de um novo barco de guerra chamado Sea Dagger. Esse projeto, desenvolvido pela empresa Leidos, promete trazer uma nova era para as operações anfíbias, com um design que prioriza rapidez e discrição em áreas adversas.

Esse barco autônomo é capaz de surpreender com sua alta velocidade e sua proteção robusta contra condições adversas do mar e até mesmo ataques inimigos. O Sea Dagger tem capacidade para levar até 12 soldados, além de veículos leves e equipamentos de suporte tático, tornando-se uma ferramenta valiosa em missões desafiadoras.

Ele faz parte do programa chamado Future Commando Force (FCF), que visa equipar a UK Commando Force (UKCF), a versão moderna das storicas tropas de comando britânicas, com tecnologias de ponta para lidar com conflitos atuais. E não são apenas promessas, não! As especificações do Sea Dagger incluem:

Velocidade superior a 40 nós , o que equivale a cerca de 74 km/h.

, o que equivale a cerca de 74 km/h. Autonomia em longas distâncias , mesmo sob fogo.

, mesmo sob fogo. Inteligência artificial (Trusted Mission AI) para operações autônomas.

(Trusted Mission AI) para operações autônomas. Construção modular, permitindo que a embarcação seja adaptada para diferentes tipos de missões.

Inovações além do mar

Mas o Sea Dagger não é o único projeto interessante da Leidos. A empresa também firmou um contrato de US$ 105,5 milhões com o Departamento de Defesa dos EUA para apoiar o Centro de Pesquisa de Saúde Naval. Este projeto tem como foco a pesquisa de prontidão operacional, desenvolvendo tecnologias e metodologias que visam otimizar a saúde e o desempenho dos militares.

Além disso, a Leidos está colaborando com a Second Front Systems, com o objetivo de aprimorar a entrega de software em diversas agências federais. Essa parceria busca tornar os processos de desenvolvimento de soluções tecnológicas do governo mais eficientes. O foco principal será a plataforma Game Warden, que simplifica a aprovação de softwares, tanto comerciais quanto governamentais.

Com inovações assim, fica fácil ver como a tecnologia está moldando o futuro das operações militares, garantindo que a segurança e a estratégia andem lado a lado.