BMW rejeita novo Apple Carplay Ultra

Três anos após criar alvoroço no mundo automotivo com o anúncio do CarPlay Ultra, a Apple finalmente lançou o sistema em maio, com exclusividade na Aston Martin. Mas, ao invés de um efeito bombástico, o resultado foi decepcionante. Muitos fabricantes, incluindo a BMW, deixaram a plataforma de lado.

Conforme noticiado pelo BMW Blog, a BMW declarou que “não tem planos” para adotar o CarPlay Ultra. Assim como outras marcas, como Mercedes-Benz e Audi, a BMW prefere manter o seu próprio sistema, o iDrive, que cuida de tudo no carro, desde os comandos básicos até os ajustes mais detalhados, como a suspensão e a injeção.

Essa resistência das montadoras reflete uma batalha que vai além de preferências pessoais. Com as telas dos veículos se tornando uma nova fonte de receita, ceder esse espaço para uma gigante da tecnologia pode parecer mais uma perda de controle do que uma parceria vantajosa. A General Motors, por exemplo, aboliu completamente o CarPlay, criando uma solução interna.

Ao que tudo indica, marcas como a Renault também deixaram claro que não querem que a Apple interfira em seus sistemas. Outras, como Ford e Nissan, decidiram ficar em silêncio, dando aquele famoso “sem comentários”.

Entretanto, algumas montadoras ainda estão de olho no CarPlay Ultra. Empresas como Porsche, Hyundai, Kia e Genesis continuam comprometidas com o sistema, mesmo que não haja uma data de lançamento definida. Por enquanto, a Aston Martin é a única a adotar essa novidade.

Para a Apple, o CarPlay Ultra representa uma verdadeira imersão no ecossistema iOS. A ideia é criar uma experiência integrada em todas as telas do carro — desde os medidores até os controles de ar-condicionado — levando algo familiar para quem já é usuário de iPhones.

Não dá para saber ainda se o público vai realmente pedir a inclusão desse sistema, mas as montadoras estão enviando uma mensagem bem clara. Em tempos de digitalização e serviços que exigem pagamento, abrir mão do controle da tela significa perder uma nova fonte de lucros.